Islamsk Råd mener det er et økende muslimhat i Norge.

– Det økende muslimhatet i vårt samfunn har fått oss til å fundere over hvilke konsekvenser dette har for hverdagsmuslimen, skriver de i VG .

Islamsk Råd forteller om en debatt om utdanning og karriere, hvor en en ung muslimsk gutt spurte: «Bør man holde sin muslimske identitet skjult?».

Islamsk Råd mener at svaret burde ha vært nei, men at det i realiteten er ja. I grunnen er de heller ikke overrasket over dette spørsmålet.

En rapport fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) viser at 45 prosent er skeptiske til personer med muslimsk tro. En annen rapport fra Likestillings- og diskrimineringsombudet avdekker at 88 prosent av hatefulle ytringer rettet mot religion og livssyn i offentlig debatt, fremmes mot muslimer. I 2018 og 2019 var alle religiøst motiverte hatkrimanmeldelser i Oslo rettet mot muslimer, hvorav de fleste var kvinner med hijab.

– Når landets statsminister må ut og forsvare sin gratulasjon til norske muslimer for id-feiring fordi hennes innlegg blir bombardert med hatefulle ytringer mot norske muslimer, så sier det noe om hvor gode vekstbetingelser vi har gitt dette hatet, skriver Islamsk råd, og legger til:

– Ja, hatefulle ytringer mot norske muslimer har blitt normalisert i vårt samfunn. Så normalisert at man på statskanalen kan ta til orde for å internere og deportere norske muslimer fra Norge i beste sendetid, uten at det kommer fordømmelser og høylytt motstand fra våre folkevalgte politikere.

De skriver videre at hatet mot norske muslimer har mange negative sider og konsekvenser. Radikalisering, utenforskap, psykiske lidelser og svekket ytringsfrihet i den offentlige debatten på grunn av trusler, samt personangrep, hets og sjikane.

Islamsk råd ser for seg en løsning, #StoltNorskMuslim, en kampanje som vil fjerne skam og stigma knyttet til å være åpen om sin muslimske tro.

– Ja, vi elsker Norge. Ja, vi er stolte over å være norske muslimer. #StoltNorskMuslim.

