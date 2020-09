annonse

Jakob Ingebrigtsen avsluttet banesesongen med to NM-gull og kongepokal. Nå håper han på flere konkurranser gjennom høsten og vinteren.

– Vi får prøve å finne en noen muligheter til å sluntre unna trening. Det er det vi helst vil på vinteren, slippe mest mulig terskeltrening, sa han til NTB etter å ha løpt 3.33,93 solo på 1500 meter i NM.

– Hva vil det da ha å si om du ikke får konkurrert?

– Det blir mer slitsomt. Det er gøy å løpe løp, jeg vil gjerne gjøre det om det er mulig, sier han.

Normalt sett har han løpt EM i terrengløp i desember, men det mesterskapet er avlyst i år.

– Ikke peiling på hva det blir. Det må vi se an.

VM i halvmaraton?

Far og trener Gjert fortalte lørdag at de hadde lekt med tanken om å sende Jakob Ingebrigtsen på VM i halvmaraton i oktober.

VM-løpet går i Gdynia i Polen 17. oktober.

– Vi har lekt litt med tanken om VM i halvmaraton, men vi har ikke fått noen invitasjon. Blir man tatt ut til det?, undret han.

Toppidrettssjef Erlend Slokvik er derimot skeptisk til deltakelse.

– Vi har sagt at i høst reiser vi ikke på internasjonale mesterskap. Vi kan ikke sende støtteapparat på det, sier Slokvik til NTB.

Hva om Gjert og Jakob Ingebrigtsen reiser alene?

– Den debatten er ikke tatt. Det har vi ikke diskutert, sier han.

Sprell

Selv om det ikke skulle bli VM er Gjert Ingebrigtsen klar på at det er sjanser for at det «blir noen sprell» denne høsten.

– Vi starter opp med trening rundt 5. oktober, men han er veldig konkurranseglad så det kan være han løper noen gateløpet. Det kan bli noen sprell.

Han forteller at koronatiden har gjort godt for den yngste løpesønnen.

– Det er aldri så gale at det ikke er godt for noe. Han har fått kontinuitet i treningen. Det er første gang han har vært frisk i et år.

– Han får trent bra en stund til om koronaen varer.