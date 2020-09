annonse

Den republikanske senatoren Marco Rubio spekulerer i om FBI-misbruket rundt Trump-Russland etterforskningen er «langt verre» enn det som er offentlig kjent.

Rubio, som er fungerende leder i Senatets etterretningskomité, forventer ytterligere tiltaler i den føderale etterforskningen rundt opprinnelsen til FBIs etterforskning om påståtte sammensvergelser mellom Russland og Trumps presidentkampanje 2016 – kjent som Crossfire Hurricane.

Etterforskningen ledes av advokaten John Durham, under oppsyn av USAs justisminister Bill Barr.

«Langt verre»

Under et intervju på Fox News-programmet Sunday Morning Futures søndag, sa Rubio at han tror at FBI har vært involvert i aktiviteter under Crossfire Hurricane som er «langt verre» enn det som til nå har blitt offentlig avslørt.

– Jeg forventer at vi vil se noen strafferettslige tiltaler her, sa Rubio til programleder Maria Bartiromo, og presiserte:

– Jeg har en følelse av at det er ting som de gjorde som vi ikke vet om ennå, som er langt verre enn det som er blitt offentlig avslørt. Vi kommer til å finne ut av det. Gitt noe av det kroppsspråket jeg ser, har jeg en følelse av at noe av oppførselen går hinsides alt det noen av oss vet ennå.

Ønsketenkning

Videre rettet Rubio sterk kritikk mot FBI for å ha brukt den diskrediterte Steele-mappen som grunnlag for etterforskningen for den påståtte sammensvergelsen mellom administrasjonen og Kreml.

– Noen mennesker i FBI ønsket at dokumentet skulle være sant, og det var det ikke. Det er det grunnleggende problemet, sa han.

Inspektørgeneral (IG) Michael E. Horowitz’ rapport fra Det amerikanske justisdepartementet om Crossfire Hurricane konkluderte i sin tid med at FBI hadde minst 17 «betydningsfulle» feil og mangler i søknaden om å få tillatelse til å overvåke Trumps valgkamprådgiver Carter Page.

