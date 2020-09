annonse

Bydelsutvalget i Gamle Oslo vedtok å støtte et forslag fra Gamle Oslo SV og Rødt om å fjerne en benk oppkalt etter botaniker Carl von Linné. De mener at Linné kan forbindes med biologisk rasisme.

Vi som fulgte med på skolen lærte om botanikkens far, svensken Carl von Linné. Han gjorde et banebrytende arbeid med å kategorisere planter og dyr.

Linné ble født i 1707 og døde i 1778. Han var en svensk lege, zoolog og botaniker. Han er mest kjent for å ha arbeidet med systematikk i biologien, og for å ha innført systemet med latinske navn på arter, skriver SNL.

At Linné også kategoriserte mennesker lærte vi ikke på skolen, og selv var jeg ukjent med det. Helt til venstreekstremister krever å få en benk fjernet. Bydel Gamle Oslo føler at en benk som oppkalt etter Carl von Linné skaper en utrygg atmosfære i Botanisk hage.

Som oftest unngår jeg å bruke et så belastende ord som «venstreekstremister», men dette er ekstremt. Vi har et dekkende ord for det på norsk, og det er bokbål. Det sies at det endelige resultatet av bokbål er at man begynner å brenne mennesker.

Foreløpig har det heldigvis ikke gått så langt her i Norge, men vi har en rekke eksempler fra historien hvor ille det kan gå. Det er en farlig sti å ferdes når en krever sensur av historie. Kommunisten Stalin bedrev det. Det mest kjente eksempelet er maleriet der Lenin taler og Lev Trotskij står ved hans side. Trotskij ble myrdet av Stalin, og så ble han sensurert bort fra det berømte maleriet.

Sterke meninger om historie

Tilbake til benken, biologen vi lærte om på skolen skal nå også bli svartelistet, og det på grunn av noe vi ikke lærte på skolen. Fordi det hørte han samtid til, for tre hundre år siden, og er ikke aktuelt i dag. Det er mye som er ikke aktuelt i dag, og det er en ting venstreekstremister bør snart ta lærdom av.

Min erfaring fra historiestudier ved UiO var at mange venstreekstremister gjorde det svakt til eksamen, de hadde en uvane å blande inn venstreekstreme meninger i besvarelsen. Det blir nok også stryk om en vinkler oppgaven til at biologiens far, han som ble født for over tre hundre år siden, var en rasist. Da særlig med tanke på at den delen av hans forskning, ikke er relevant pensum.

En annen kognitiv svakhet hos venstreekstremister er at de innbiller seg at alle tenker som dem, om ikke så skal de. De har sett lyset og ser på oss andre som noen som famler i mørket. Vi vet ikke vårt eget beste, derfor kan ikke venstreekstremister ta hensyn, de må bestemme over oss.

Linné var født før Karl Marx, han fikk heller ikke gleden av å lære om kommunisme og væpna revolusjon

Selv ikke fantasien kan sette sin grense for hvor lite innholdsrik en venstreekstrem historiebok vil se ut. I alle fall hvis de skal forholde seg til det som er sant. Selv om sannhet ikke er venstreekstremister aller sterkeste side. Det blir nok ikke så mye å skrive om heltene Lenin, Stalin, Mao og Pol Pot. Eller revolusjonene deres. Eller hvor hyggelig det er å leve i et kommunistisk drømmesamfunn. Der sensur er regelen og talefrihet unntaket.

Heldigvis er det ikke så mange igjen av de som krever sensur av historien. Men det dukker opp av og til noen som har sett lyset, og føler at andre ikke forstår.

Rasisme er et moderne ord

Men for oss som fulgte med på skolen. Da Linne levde så hadde de ikke nett, og ei heller TV. Selv telefonen var ikke oppfunnet. Skulle en sende en melding så kunne det ta måneder, ja kanskje år før en fikk svar. Meldingene måtte sendes fysiske på en seilskute, og det gikk ikke så fort som i dag. Det var litt andre tider, for å si det forsiktig. Folk var mer forskjellige dengang, de levde isolert og også på forskjellige utviklingstrinn. Omtale av fremmede var også meget forskjellig fra i dag.

I dag begynner skepsisen for fremmede å forsvinne i vestlige land. Men den lever i beste velgående i de fleste andre land. Det hører vi ikke så om fra venstreekstremister. Det passer nok ikke inn i deres verdensbilder. Det er hvite, helst menn som er rasister, og alle de andre er ofre. Hvis man ikke forstår det, er det fordi en er hvit, og derav er helt ute av stand til å innse det selv.

La benken stå!