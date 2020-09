annonse

Byrådsleder Raymond Johansen annonserte nye tiltak for å bekjempe spredning av coronaviruset i Oslo på en pressekonferanse mandag.

NTB melder at coronasmitten har vokst raskt i Oslo de siste dagene, så byrådet innfører flere tiltak for å bremse spredningen. Ytterligere tiltak kan bli iverksatt om situasjonen ikke kommer under kontroll.

Forbyr samlinger av mer enn ti personer i private hjem

Fra og med tirsdag innfører Oslo et midlertidig forbud mot samlinger med mer enn ti personer i private hjem.

I tillegg vil kommunen vurdere et midlertidig forbud mot innendørs arrangementer med mer enn 50 personer, sa byrådslederen.

Oppfordrer alle serveringssteder til å registrere gjester

Oslo kommune oppfordrer også alle serveringssteder til å registrere alle gjester som et tiltak mot coronaspredning.

– Dette gjelder alt fra puber til kafeen på Ikea, sa Johansen.

Oppfordrer sterkt til bruk av munnbind på kollektivtransport til alle tider