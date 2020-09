annonse

annonse

To afghanske unge menn skal nylig ha overfalt en lokalpolitiker på et lite sted midt i Sverige.

Nylig ble lokalpolitiker Marianne Nordin, som er med i det sosialkonservative partiet Sverigedemokraterna, utsatt for grov mishandling i Fagersta i Sverige. Motivet bygget på Nordins partitilhørighet. Dette rapporterer Samhällsnytt.

Nordin var ut og spaserte i nærheten av Fagersta sentrum, da to ungdommer på moped kjørte opp ved siden av henne, og gikk til angrep. Den ene av de to sparket Nordin hardt i magen, slik at hun falt sammen i bakken.

annonse

Les også: – Sverige holder på å bli et av Europas farligste land

«Jævla SD-hore»

Hun forklarer at dette gjorde fryktelig vondt, og at hun en uke senere fortsatt har smerter. Hun ble også påført skader på den ene armen.

annonse

– Gutten som satt bakpå (mopeden, red.anm.) sa: «Jævla SD-hore, du skal dø», forteller Marianne Nordin.

Kvinnen gjenkjente gjerningsmennene, ettersom hun jobber som svensklærer for nyankomne. Hun har identifisert dem som to unge menn fra Afghanistan.

– Det har jeg meddelt politiet, som tar dette på stort alvor, sier hun.

Utflytter fra Stockholm

Nordin flyttet til Fagersta, et lite tettsted midt i Sverige, fra Stockholm, i håp om en tryggere tilværelse. Etter overfallet har hun imidlertid forstått at de problemene som råder i Sveriges større byer også har manifestert seg på mindre tettsteder.

– Man må kunne gå ut på tur uten å risikere å bli overfalt, mener hun.

annonse

Lokalpolitikeren tror at det var hettegenseren hun hadde på seg, med Sverigedemokraternas logo i trykk, som var utslagsgivende motiv for at hun ble angrepet.