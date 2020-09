annonse

Abid Raja og Venstre må ta sin del av ansvaret det økonomiske misligholdet som avdekkes.

Det om har fremkommet om pengebruken i den av staten helfinansierte stiftelses Født Fri, ser ikke bra ut. Restauranter, dyre hoteller, spa og konserter og en rekke korttransaksjoner som revisjonsbyrået ikke klarer å finne ut av. Shabana Rehman Gaarder virker i beste fall å ha mistet kontroll og blandet sin og Født Fri sin økonomi sammen.

Det er ikke alle som er skapt for å styre bedrifter og penger. Og noen er regelrett upålitelige og svindlere. Derfor bør kan man heller ikke bare kaste penger ut i hytt og vær. Men det virker det som staten har gjort i dette tilfellet. Hvem bør dermed stilles til ansvar?

Styret i Født Fri og Shabana Rehman selv må åpenbart svare for det som har skjedd. Men hvordan ble det slik at denne stiftelsen har fått fem millioner kroner i året av skattebetalernes penger? Jo, svaret ligger hos partiet Venstre ved Abid Raja og Trine Skei Grande. I en kronikk i VG 20. november 2017 skrev Rehman følgende:

«For et par uker siden ble forfatter Amal Aden, filmskaper Iram Haq og undertegnede invitert til Stortinget av Venstre-politikerne Abid Raja og Trine Skei Grande. Venstre utfordret oss til å danne en stiftelse, som kunne samle kampen mot negativ sosial kontroll og skamvolden. De stoppet ikke der, de gikk også langt i å love oss økonomisk støtte i dette arbeidet. Hvorfor politikere kommer på banen først nå kan helt sikkert analyseres på mange måter. Men hva betydde det for oss?»

De tre jentene ble altså invitert, utfordret til å danne en stiftelse og nærmest lovet økonomisk støtte. Og dette var før Venstre overhodet var med i regjeringen. Under forhandlingene på Jeløya i januar 2018 ble trolig Født Fri lagt inn som et av Venstres krav.

Noen måneder senere, i oktober 2018 ved fremleggelsen av statsbudsjettet, rapporterte Nettavisen:

«Ny av året på tilskuddslisten til statsbudsjettet er stiftelsen Født Fri. Fra å gå fra null støtte i fjor, har de i år fått fem millioner norske kroner.»

I en pressemelding skrev Abid Raja:

– Jeg og Venstre heier på født fri. Vi trenger barn, unge og voksne til å være helt frie – og frie fra mentalt fengslende lenker, og jeg har stor tro på at født fri vil bidra til å knuse de usynlige mentale lenkene.

Nåværende kulturminister Abid Rajas fingeravtrykk er overalt på stiftelsen Født Fri, som totalt har fått 15 millioner kroner over tre år på budsjettposten «nasjonale ressursmiljø på integreringsfeltet».

Som Andreas Slettholm skriver i Aftenposten:

–Støtten til Født Fri er et godt eksempel på en politisk ukultur i Norge som kalles «tilskudd».

Slettholm har også fått med seg at Raja «ved flere anledninger fremstått som nærmest en personlig garantist for bevilgningene,» og skriver at de «fikk jo penger fordi Grande og Raja ønsket spesifikt at Rehman og hennes venner skulle få penger.»

Politisk ukultur

Shabana Rehman har som norskpakistaner spilt en viktig rolle i flere tiår med å fremme vestlige kulturelle verdier og en frigjøring fra islamske og patriarkalske praksiser. Og det er liten grunn til å betvile hennes genuine ønsker for at dette arbeidet skal fortsette. Men aktivisme og en offentlig profil som kunstner og komiker er noe annet enn evne til å organisere mennesker og penger. Og der ser det ut til å ha sviktet.

Og det er ikke første gang staten kaster penger etter folk. Som Slettholm skriver:

– Et annet eksempel er antiradikaliseringsinitiativet Just Unity. De fikk nesten en million kroner i fjor, uten at politikere hadde oppfattet at organisasjonen var på vei mot nedleggelse. Et par år tidligere hadde de fått «så mye statsstøtte at det ikke var forsvarlig å bruke det opp», ifølge styreleder Erling Lae.

Norske politikere bruker penger som tilhørerer skattebetalerne, og Venstre virker å være av de verste. Da det stormet rundt hvorvid HRS skulle få fortsatt statsstøtte, krevde Venstre som politisk kompensasjon at venstreorienterte organisasjoner skulle få plusset på enda mer i sin bevilgninger.

– Når de [HRS] var viktigst for Frp, har vi konsentrert oss om å øke støtten til antirasismearbeid, sa Abid Raja (V) til VG i 2019.

Hele 25 millioner kroner ekstra til slike organisasjoner fikk Venstre etter egne utsagn gjennom:

– Vi i Venstre har klart å beholde både det som var kun ment som engangsstøtte til Antirasistisk Senter, Minotenk, Født Fri, Mirasenteret og Organisasjon mot offentlig diskriminering, og vi styrker budsjettet ytterligere med 25 millioner til ulike integreringstiltak i tillegg, sa Raja og fortsatte:

– Det er formidabel satsing på integrering, og til kamp mot jødehat og muslimhat, til kamp mot rasisme der du jobber og der du bor, og til kamp mot negativ sosial kontroll i innvandrermiljøer. Det er vi i Venstre svært fornøyde med.

Det er på tide at Raja nå kommer på banen og forklarer hva han og partiet gjør for å følge opp at skattebetalernes penger ikke fortsetter å sløses bort på ting de heier på.

Denne skandalen må føre til en gjennomgang av omfanget på og den politiske tildelingen av statlige tilskudd.