Amnesty sier at hele forretningsmodellen er overvåkning av oss, alle brukerne.

– En like omfattende overvåkningsstruktur har vi ikke sett maken til i menneskehetens historie. Denne overvåkingsbaserte forretningsmodellen er uforenlig med retten til privatliv, skriver generalsekretær i Amnesty John Peder Egenæs, i VG, og legger til:

– I tillegg bidrar de til økt diskriminering. Et eksempel er hvordan algoritmene leder oss inn i stadig mer ekstremt innhold, eller når boligannonser dukker opp i feeden til mennesker med en viss etnisk bakgrunn – og ikke i andres.

Han tror ikke at dette er intensjonen til overvåkningsgigantene. Han sier at deres primære mål er å tjene penger. Men likevel er disse menneskerettighetsbruddene konsekvensen.

– Vi mennesker forledes til å tro at alt er gratis på sosiale medier

Men det er dine handleturer, din smak, dine samtaler med venner, skriver han, og dine politiske preferanser, hvor lenge du ser på en film, et bilde eller hvor du befinner deg som brukes for å hjelpe annonsører med å treffe deg med målrettet påvirkning. Da blir alt snudd på hode. Du skal ikke kjøpe noe. Du skal kjøpes.

Egenæs mener videre at selskapenes overvåking av mennesker over hele kloden må ta slutt. Han tror utfordringen ligger i omfanget og kompleksiteten. Men han ser muligheter, og sier at for å få kontroll over verdens mektigste selskaper, trengs en smart blanding av ulike løsninger.