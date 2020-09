annonse

Somaliskfødte Ayaan Hirsi Ali skriver i Wall Street Journal om likheter mellom islamismen og det hun kaller «wokeismen».

Woke er et begrep som direkte oversatt betyr «våken» og som har betydninge «bevisstgjort» overfor urettferdigheten i samfunnet. Det er et sekkebegrep for marxistisk inspirert aktivisme knyttet til universiteter og venstresiden. Hirsi Ali mener venstresiden minner mer og mer om islamismen i sine metoder, begrepsbruk og målsettinger.

– Wokeismen er marxistisk og skiller seg fra islamismen med å ikke tilby et liv i det hinsidige, men ellers er det mange paralleller, skriver hun.

Begge er overbevisst om sin egen ufeilbarlighet og sitt eierskap til sannheten. Ingen av dem er interessert i å debattere med sine meningsmotstandere. De foretrekker å indoktrinere i egen sanne ideologi. De som ikke er enige, skal fordømmes.

Begge har sine ritualer, skriver Hirsi Ali videre: Islamistene roper «Allahu Akbar» og «Død over Amerika». Wokeistene roper «Black Lives Matter» og «Jeg får ikke puste» (med referanse til George Floyd: I can’t breathe). Islamistene ber vendt mot Mekka, wokeistene setter seg på kne. «Begge liker å brenne det amerikanske flagget,» skriver hun.

Både islamister og venstresidens bevisstgjorte woke-mennesker mener at de som ikke vil la seg omvende, kan trakasseres og fordømmes. Begge blir fornærmet for den minste ting og krever ikke bare unnskyldning men kompensasjon. Islamismen krever forbud mot «blasfemi», venstresiden ønsker forbud mot «hatprat». Islamistene stempler sine motstandere som islamofober for å stilne kritikk; venstresiden stempler folk som «rasister».

Også i sin kritikk av jøder og Israel, ser Hirsi Ali mange likheter mellom islamister og dagens radikaliserte venstreside.