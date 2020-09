annonse

Mener vi har mer plass og bedre råd enn alle andre land i Europa

Vårin Sinnes er leder av Grønn Ungdom Rogaland og ungdomskandidat til Stortinget, Hun mener at katastrofen i Moria-leiren viser hvor forskrudd og hjerterå flyktningpolitikken har blitt.

– Forrige uke våknet vi opp til grusomme bilder av flyktningleiren i Moria i brann. Dette er en lenge varslet katastrofe. I månedsvis har situasjonen i leirene vært grusom, skriver hun i Aftenbladet.

Vårin Sinnes sier at det er løgn at vi ikke har plass til flere, asylmottak legges ned og mottaksplasser står tomme. Rasisme og irrasjonell frykt har fått styre politikken, mener hun.

– Det er også denne rasismen som har skapt katastrofen i Moria. Leiren er overfylt nettopp på grunn av avtalen mellom EU og Hellas, som nekter flyktninger å bevege seg innover i Europa for å søke asyl, skriver hun, og legger til:

– Moria er hele Europas leir. Nøden der skyldes at vi gjør alt vi kan for å nekte mennesker den menneskeretten det er å søke asyl hos oss. At vi har latt det viktigste målet i asylpolitikken bli å hjelpe færrest mulig.

Sinnes skriver videre at vår passivitet er ikke bare samvittighetsløst, det er også ulogisk. Hun mener vi har mer plass og bedre råd enn alle andre land i Europa. Årsaken til at regjeringen ikke vil hjelpe er fordi de heller vil tilfredsstille innvandringsfiendtlige grupper, enn å la folket ta det solidariske ansvaret vi ønsker for mennesker i nød.

– Flyktningpolitikken handler ikke lenger om mennesker, det handler om tall, og tallene skal være lavest mulig, uansett hva det koster i menneskelig lidelse. Slik tar regjeringen fra oss menneskeligheten vår. En sånn regjering er giftig for samfunnet, avslutter Vårin Sinnes fra Grønn Ungdom.