Libanon og Frankrike har tatt vare på sitt historiske vennskap og sitt langt på vei gode forhold. President Emmanuel Macron kom til Libanon bare 48 timer etter eksplosjonen i Beirut for å vise støtte og sette i gang reformer, og han kom tilbake 1. september. Men hva kom egentlig ut av besøkene?

Den franske presidenten ble møtt av libanesere som er både redde og fortvilede etter eksplosjonen. Macron uttrykte sine klare forventninger til libanesiske politikere om bedre samarbeid for å finne løsninger som kan redde landet. Han presiserte behovet for en sterkere regjering. Valget av Moustafa Adib som ny statsminister sees av Macron som et første skritt. Frankrike kjente til Moustafa fra før, og dessuten er Hezbollah er fornøyde med valget. Samtidig ønsker mange at Macron tydeligere skal konfrontere nettopp Hezbollahs makt. Macron skal tilbake til Libanon i november, og det blir interessant å se hvordan han og de franske myndighetene vurderer utviklingen og ikke minst Hezbollahs rolle.

Libanons revolusjonære skuffet

De store opptøyene som startet i 2019 under navnet «Thawra» (Revolusjonen), oppnådde ikke det de håpet. Mange av de tente håp ble knust, og det politiske livet fortsatte i altfor stor grad i vante spor. Har Macron vært for lite støttende overfor demonstrantenes krav? Blant sivilbefolkningen i Libanon forventet mange at Macron ville erklære tydeligere stætte til Libanon som et fritt og uavhengig land, en rettsstat fri fra ødeleggende politisk maktkamp og manipulasjon. I stedet har Macron i praksis sagt at folket selv har valgt presidenten og de andre ministrene i regjeringen, og at man må ta utgangspunkt i nettopp det. Til tross for Thawra-protestene har med andre ord Macron omtalt det gamle systemet som legitimt. Dette skurret i ørene til mange libanesere og vekket minner om at Frankrike var den som slapp Khomeini tilbake til Iran. Befolkningen er redd for at de sitter igjen med et system som driver med undertrykkelse for godt.

Libanesere har lært fra tidligere erfaringer. Så lenge Libanon domineres av bevæpnede partier, kan ikke libanesere forvente reform eller endring. Slik det er nå, dør landet sakte hen, og store deler av befolkningen fortsetter å migrere. Det er viktig å huske at libanesere flest ser på den store eksplosjonen som en forbrytelse. De krever rettferdighet.

Midt oppi alt dette krenkes også pressefriheten og dermed den åpne debatt. TV-journalister stenges ute fra presidentens kontor. En rekke reportere flytter fra landet eller sitter i fengsel.

Libanesere flest har fått nok av sekteriske regjeringer og uenigheter politikere imellom som lammer landet og dets utvikling. De er lei av korrupsjon, urettferdig fordeling av goder og innblanding fra andre land, særlig Iran.

Hezbollah og regjeringen

Rettsaken etter attentatet på Rafiq Hariri og etterforskningen av oppbevaringen av eksplosiver i havnen, har ført til at mange peker på Hezbollah og deres innflytelse som et grunnleggende problem, selv om verken Hariri-rettsaken eller den foreløpige etterforskningen etter eksplosjonen har knyttet hendelsene direkte til Hezbollah. Den mektige sjia-muslimske organisasjonen og militsen utgjør uansett et stort problem for Libanon. Arabiske land og mange vestlige stater har ikke tillitt til Hezbollahs dominerende rolle i Libanon. Dette visste de i 2019 ved å stanse mye av sin økonomisk hjelp til og samarbeid med den libanesiske regjerningen.

En viktig del av løsningen for landet må være en avvæpning av de sjiamuslimske militsene, og en reduksjon av deres makt. Også for Libanons sjiamuslimer vil redusert makt til shia-partiene Hezbollah og Amal utgjøre et fremskritt i kampen mot det som plager Libanon i dag: kaos, våpensmugling, terrorhandlinger og korrupsjon.

Dagens situasjon kveler rett og slett visjonen om et fritt og velfungerende Libanon. Istedet isoleres landet samtidig som det knyttes uløselig til konfliktene i området.

Fare for Libanons død

Det har nå gått over en måned siden den store eksplosjonen, men folk føler at de er blitt mye eldre etter katastrofen. De fleste av politikerne sitter likevel fortsatt på sine stoler. Libanon ligner i dag på et mishandlet barn som er blitt mishandlet grovt gjentatte ganger, men som ikke får anerkjennelse eller støtte fra myndighetene for at det er grovt skadd,. Ingen verge står på deres side, og det er ikke utstedt noe besøksforbud mot voldsutøverne eller satt andre grenser for oppførselen til mishandlerne. Slik ser virkeligheten ut fra libanesernes side, mens politikken går videre. Det holdes mange politiske taler som i praksis benekter ansvar og skyld og istedet beskriver alt som har skjedd som en rekke tilfeldigheter.

Frankrike og Emmanuel Macron kan spille en nøkkelrolle i å bevege landet videre. Men da må man også tørre å utfordre de sittende myndigheter enda sterkere, og uttrykke tydeligere støtte til sivilbefolkningen og til de mange libanesere som opplevde at Thawra-protestene var med på å tenne et håp.