President Donald Trump har møtt dommer Amy Coney Barrett (48), den kanskje største favoritt til å overta den ledige plassen som høyesterettsdommer.

Trump vil også møte andre aktuelle kandidater, blant dem dommer Barbara Lagoa (52) når han drar til Florida senere i uken.

Barrett er dommer i ankedomstolen U.S. Court of Appeals for the 7th Circuit. Hun var også aktuell i 2018, men den gang gikk plassen til Brett Kavanaugh. Trump sa da at han ville sikre Barrett høyesterettsdommer Ruth Bader Ginsburgs sete, skriver NTB.

Ginsburg døde før helgen. Det står nå strid mellom republikanerne og demokratene om utnevnelsen skal skje før eller etter at presidentvalget er avgjort. Trump har bevisst utnevnt unge dommere, slik at de kan sitte i mange tiår. Høyesterettsdommere utnevnes på livsstid og institusjonen har reell politisk makt med tolkningen av grunnloven. Etter Ginsburgs død regnes det å være tre liberale og fem konservative dommere igjen. Med en Trump-utnevnelse blir det seks konservative dommere.

Trump har instistert på å utnevne så raskt som mulig. Det er Senatet som må godkjenne utnevnelsen.

Mot flertall

Republikanerne har flertall i Senatet med 53 mot 47 plasser. Men selv om tre republikanske senatorer ikke stemmer for Trumps kandidat, kan visepresident Mike Pence likevel avgjøre utfallet med sin stemme.

De republikanske senatorer Lisa Murkowski fra Alaska og Susan Collins fra Maine bekreftet begge i helgen at de ikke vil godkjenne noen ny dommer før valgdagen 3. november.

Men en annen som ble regnet som en «tviler», Cory Gardner (R) fra Colorado, sier nå han vil vurdere president Donald Trumps kandidat.

Gardner sier han vil stemme for en person som «beskytter grunnloven, ikke er lovgivende og opprettholder loven».

– Skulle en kvalifisert kandidat som møter disse kravene bli foreslått, vil jeg stemme bekreftende, sier Gardner ifølge NTB.

Det er usikkert hvordan Mitt Romney (R) vil stemme. Men likevel ser det ut til å være flertall for å gjennomføre utnevnelsen før valget.

Trump sier han vil nominere en kandidat til Høyesterett fredag eller lørdag. Republikanernes flertallssleder Mitch McConnell sier Senatet skal stemme over Trumps nominasjon til ny dommer før året er omme.