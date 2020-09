annonse

annonse

Det var Venstre – spesielt Trine Skei Grande og Abid Raja – som insisterte på å gi stiftelsen Født fri støtte på statsbudsjettet i 2017. Statssekretær Grunde K. Almeland kaller saken trist.

Mandag ble det kjent at stiftelsen Født fri mister statsstøtten fordi Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) mener de tildelte midlene ikke har blitt brukt i tråd med formålet, ifølge NTB.

– For Venstres del så er det arbeidet mot negativ sosial kontroll som har vært viktig, og det er selvsagt trist at det arbeidet, som fortsatt er like viktig, får en sånn ende, eller en sak som dette midt i fanget. Heldigvis jobber vi bredt med dette feltet, sier statssekretær for Venstre i Kunnskapsdepartementet Grunde K. Almeland til NTB.

annonse

– Historisk tildeling

Da Født fri fikk støtte, var fremgangsmåten svært uvanlig. Daglig leder Shabana Rehman ble kontaktet direkte av Venstre med oppfordring om å starte et prosjekt for kvinner og likestilling. Nåværende kulturminister Abid Raja (V) var personlig engasjert og la mye prestisje i beslutningen. Han omtalte tildelingen som en «parlamentarisk historisk hendelse» og understrekte at de aldri før hadde skjedd at «Stortinget bevilget penger til noe som ikke eksisterer».

Venstre-leder og daværende kulturminister Trine Skei Grande var også personlig involvert i episoden. Hun uttalte den gangen at politikere må tørre å satse og gjøre ting annerledes.

– Ikke uvanlig

annonse

Statssekretær Grunde K. Almeland forklarer nærmere i et intervju med NTB.

– Slik som saken nå har utviklet seg, tyder det at denne fremgangsmåten ikke var så klok?, spør NTB.

– Det er ikke uvanlig at man forhandler inn midler til ulike formål i en budsjettforhandling, og penger gis både til etablerte og mindre etablerte aktører i forhandlinger. Det som er veldig viktig for meg å være tydelig på, er at når det gis penger, så skal de brukes til det som er formålet. Når det ikke skjer, så er det klart at det må få reaksjoner, svarer Almeland.

– Det var Venstre som løftet fram akkurat denne organisasjonen. Har dere ikke da et eget ansvar for å sikre at det er en seriøs organisasjon?, spør NTB.

– Det er satt opp systemer for å kvalitetssikre dette, det har Imdi ansvar for. Når det gjelder forhandlingene på Stortinget, så er de fleste organisasjonene som står på denne posten, organisasjoner som det i ulike grad har vært politiske valg å gi støtte til, men et enkelt politisk parti kan jo ikke gå inn å og ta ansvar for driften av en organisasjon. Det må nesten daglig leder og styret ta ansvaret for, svarer Almeland.

Venstre-leder Trine Skei Grande har ikke svart på NTBs henvendelse i saken, mens Abid Raja skriver i en sms at ansvaret ligger hos Kunnskapsdepartementet og Imdi. Han legger til at det er de som må følge opp prosessen og svare på spørsmål videre.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474