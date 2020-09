annonse

Bruker Bertheussen-rettssak som anledning til frontalangrep på Frp.

55-åringen Laila Bertheussen er tiltalt for angrep på demokratiet gjennom brannstiftelse, skadeverk og trusler mot ledende politikere, blant dem hennesektemann Fremskrittspartiets tidligere justisminister Tor Mikkel Wara. Tiltalen omfatter 15 punkter. Bertheussen nekter straffskyld på alle punkter.

Påtalemyndigheten mener hun iscenesatte hendelsene i tiltalen som en reaksjon på teaterstykket «Ways of Seeing». I stykket, som ble satt opp på Black Box Teater høsten 2018, inngikk filmopptak av samboerparets bolig. Flere andre innvandrerkritiske profiler ble filmet i private og nærgående situasjoner.

Nå bruker avtroppende Venstre-leder Trine Skei Grande anledningen til å angripe Fremskrittspartiet.

Den daværende kulturministeren får nemlig hard medfart i en meldingsutveksling mellom Laila Anita Bertheussen og daværende regjeringsmedlem Ingvil Smines Tybring-Gjedde, presentert av Filter Nyheter knyttet til Bertheussen-saken.

Faen ta kulturministeren!!! Jeg er så jævlig forbannet!!! Nå håper jeg politiet finner ut hva de faktisk har gjort ved innhenting av filmmaterialet og at dette får konsekvenser!», skrev Ingvil Tybring-Gjedde om det som da var hennes statsrådkollega.

– Jeg tenker at statsråd Smines Tybring-Gjeddes uttalelser i likhet med teaterstykket Ways of seeing er godt innenfor ytringsfriheten, sier Venstre-leder Trine Skei Grande til TV 2.

– Det er ikke helt enkelt å vite hva Frp og Siv Jensen mener om ytringsfrihet til enhver tid. Men jeg mener at alle har krav på de samme rettighetene når det gjelder ytringsfrihet. Jeg håper ikke det er slik at Frps syn på ytringsfrihet er avhengig av om Frp er i eller utenfor regjering, sier Venstre-lederen.

Grunnleggende

Frp-leder Siv Jensen svarer slik på uttalelsen fra Skei Grande:

– For Frp er retten til å ytre seg helt grunnleggende i et fritt demokrati, selv om vi ikke er enige i ytringene. Retten til å ytre seg er grunnlovsfestet i Norge og det skal den fortsette å være. Når vi ikke er enige med noen skal vi fortsatt si det, enten det gjelder islamfiendtlighet eller samfunnskritikk. Det å påpeke at man er uenig er ikke det samme som å ville innskrenke noens rett til å ytre seg, sier Jensen til TV 2.

