Frilansjournalist, og tidligere SVT-medarbeider Joakim Lamotte må verne om sin egen familie etter å ha mottatt grove trusler for å ha rapportert om hva som skjer i innvandrerbydeler i Sverige.

Lamotte er kjent for å rapportere med videokamera på steder i Sverige der det skjer mye kriminalitet. Han er en journalist som ofte intervjuer folk på gaten og strømmer direkte på YouTube og Facebook når han er på jobb.

Han forteller nå at han lever under konstant frykt for å gjøre jobben sin.

I et nytt innlegg på Facebook har han lagt ved to trusler han har mottatt på Facebook. Begge personene har innvandrerbakrunn og truer med å voldta hans kone og hans mor.

Lamotte er oppgitt over at folk klager på at han ber om donasjoner til arbeidet han gjør.

– Først vil jeg spørre dere om dere selv vil kunne få meldinger av det slaget dere ser på vedlagte bilder hver uke? Da lurer jeg på om du vil leve med en endeløs trussel om alarm, overvåkningskameraer, forsvarssystemer, kontinuerlig kontakt med politiet og konstant bekymring for familien?

– Dessuten sier du at jeg ikke gjør en skikkelig jobb. Da lurer jeg på hvor mange andre journalister man kan liste opp som står og filmer midt i brennende forsteder under dødstrusler? spør Lamotte.

Corona

Den svenske journalisten forteller om alle gangene han har avdekket grov kriminalitet i nabolandet, og at han ikke kan være ute i felten å rapportere som før på grunn av coronapandemien.

– Nå under coronapandemien har jeg avstått fra å gå ut og gjøre direktesendinger, fordi restriksjonene sier at du ikke må samle mer enn 50 personer. I motsetning til Black Lives Matter, vil jeg ta ansvar for å ikke bidra til økt smittespredning, og i motsetning til Jonas Gardell synes jeg det er viktigere at folkehelsen går før mine egne opptredener.

– Men så snart restriksjonene letter, vil jeg gå tilbake til gater og torg og rapportere. Inntil da skal jeg gjøre mitt beste for å være en spiker i maktens øye og etablering.

Henlegger

Resett har ved flere anledninger skrevet om Lamottes arbeid. I desember i fjor ble han angrepet da han var på jobb i innvandrertett område.

Da han reiste til til bydelen Kronogården i Trollhättan, en liten svensk by i Västra Götaland, ble han truet av en gjeng ungdommer.

Han er også utsatt for en rekke trusler på sosiale medier, men politiet henlegger alle sakene han anmelder.