annonse

annonse

I en leder hevder avisen at Trumps fred er egentlig en økonomisk avtale.

– Blir Trump gjenvalgt, betyr det fire nye år i fryseboksen for palestinerne. Resultatet kan bli katastrofalt, både for sikkerhet og stabilitet i regionen, skriver Bergens Tidende, og legger til:

– Ingen bør la seg lure. Bak USAs «avspenning» i Midtøsten ligger sterke økonomiske interesser.

annonse

Avisen mener at avtalene handler lite om fred og totstatsløsning, men om sikkerhetspolitikk og markedsmakt.

– Avtalene forplikter til samarbeid om både sikkerhet, turisme og handel. De sveiser alliansen mot Israels erkefiende Iran tettere sammen.

Les også: Tankesmien Agenda svarer Tybring-Gjedde: – Nei, Trump fortjener ikke Nobelprisen

Avisen sier at avtalene skal også hindre Israels planlagte annektering av Vestbredden. Men de mener at den planen er så kontroversiell at avtalene trolig hjelper Israels regjering ut av knipen den selv har satt seg i.

De skriver videre at fredsavtalene åpner for handel med olje og gass. Det vil gi Israel en større og mer lukrativ rolle i regionens energihandel.

– I dette spillet er palestinerne knapt et hår i suppen. Amerikanerne har konsekvent unnlatt å gi dem plass ved forhandlingsbordet, og Trump har aldri lagt skjul på sin ensidige støtte til Israels regjering.

Les også: Det er helt riktig å gi Nobels fredspris til president Donald Trump

Palestinerne er ikke interessante økonomisk, mener Bergens Tidende, og sier at Trumps «fredsavtaler» kan i beste fall bremse israelsk ekspansjon på Vestbredden, men den gjør lite for å sikre fred, menneskerettigheter og en bedre fremtid for palestinerne i området.

– Noen fredspris er avtalene uansett ikke verdt.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474