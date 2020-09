annonse

Forfatteren bak Solan, Ludvig og de andre i Flåklypa, skammet seg over at faren valgte feil side under krigen.

I år er det 100 år siden den folkekjære forfatteren, tegneren, maleren og humoristen Kjell Aukrust ble født, skriver NRK. I anledningen jubileumet utgis det også en biografi. Den avslører at han hadde et vanskelig forhold til faren.

Faren Lars O. Aukrust var rektor på landbruksskolen i Alvdal og hadde sittet på stortinger for Bondepartiet, dagens Senterpartiet. Men under krigen støtte han Nasjonal Samling med artikler og frontkjempersaken økonomisk. Onkelen Paal Aukrust NS-ordfører i Lom, og en kusine vervet seg til tysk tjeneste på østfronten.

Forfatteren bak biografien om Kjell Aukrust, Sigmund Løvåsen hevder at flere i familien helte mot NS eller var medlemmer i NS. For Kjell Aukrust som var tyve år da Norge ble okkupert, ble familiens valg av feil side et sår som aldri grodde, og han bar med seg livet ut.

– Dette var noe Kjell og kona Kari Aukrust for all del ikke ville ha fram i lyset, sier Sigmund Løvåsen.

Den forrige biografien i år 2000 fikk Aukrust stoppet. Den var skrevet av forfatter Jan Jakob Tønseth.

Men nå har det gått atten år siden Kjell Aukrusts bortgang, og da mener Løvåsen at det er naturlig å ha med at faren var en landssviker.

– Det er viktig for å forstå Aukrust, hvordan han var og hva som formet ham. Kjell stod i spagaten under krigen mellom ei NS-dominert slekt og et motstandspreget kunstnermiljø i Oslo, der han studerte.