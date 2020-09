annonse

Koronapandemien har gjort større skade på jobbmarkedet enn tidligere fryktet og tatt knekken på flere hundre millioner stillinger.

Konklusjonene kommer frem i en rapport fra Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) lagt fram onsdag, sitert av NTB. Ved utgangen av juni hadde antall arbeidstimer på verdensbasis falt med hele 17,3 prosent, sammenlignet med situasjonen i desember, som tilsvarer nesten 500 millioner fulltidsstillinger, ifølge ILO-rapporten.

Rapporten tegner dermed et enda dystrere bilde enn forrige rapport fra ILO i juni, da det het at man så for seg et tap på 14 prosent.

– Påvirkningen har vært katastrofal, sier ILO-leder Guy Ryder.