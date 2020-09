annonse

Den nordiske motstandsbevegelsen (DNM) har blitt nå en ulovlig organisasjon i Finland, og må derfor oppløses.

Høyesterett stadfester samme avgjørelse som tingrett og lagmannsrett. De konkluderer med at DNMs aktiviteter ikke er forenelig med loven og demokratiet. Dette begrunner de med at organisasjonen har publisert innhold som må betraktes hat mot folkegrupper, samt at retten konstaterer at vold er en del av DNMs virksomhet.

DNM bestrider anklagene og hevder at de har holdt seg innenfor ytringsfrihetene og foreningsfrihetens grenser. Men finsk høyesterett anser derimot at organisasjonen har misbrukt disse rettighetene. Deres formål er å avskaffe demokratiet, og å innskrenke andres rettferdigheter.

Dette er første gang på nesten femti år at en organisasjon har blitt forbudt i Finland. DNM har hatt et midlertidig forbud siden 2018, men det er mistanke om at de har brutt forbudet, blant annet har de forsøkt å verve nye medlemmer.

– Vi anser domstolens avgjørelse som et klart signal om at organisasjoner som er voldelige, rasistiske og på annen måte krenker menneskeverdet ikke skal ha en plass i det finske samfunnet, sier politiinspektør Heikki Lausmaa til Yle .

I praksis betyr dommen at NMR ikke for lov til å demonstrere eller benytte organisasjons flagg, logo og liknende. Lausmaa utelukker ikke at organisasjonen igjen dukker opp med et annet navn.

– Høyesterett har fastslått at frihet ikke skal misbrukes. De har nå åpnet døren for at i fremtiden kan også andre organisasjon forbys, uttaler professor i straffrett ved universitetet i Helsingfors, Kimmo Nuotio. Han sier videre det kan være forenlig med grunnloven og menneskerettighetene å forby organisasjoner.