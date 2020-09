annonse

Mener rapporten til Ernst & Young er ikke verdt papiret den er skrevet på.

Shabana Rehmans organisasjon «Født Fri» som ble opprettet med støtte fra Venstre og Abid Raja er under hardt vær på grunn av angivelig misbruk av pengene de har fått fra staten.

– Et rent bolverk av grove overdrivelser og rene løgner fremsatt som del av en svertekampanje, hvor ansiktsløse anklagere får anledning til å bli trodd i alle anklager de fremsetter mot oss, skriver organisasjonssekretær i Født Fri, Morten Guldberg i Utrop .

Guldberg sier at de så frem til en granskning, da kunne de få muligheten til renvaske seg.

– Overraskelsen var derfor stor over hvordan disse intervjuene forløp seg. De bar mer preg av et avhør enn et intervju, og gav i stor grad inntrykk av at konklusjoner allerede var trukket, skriver han, og sier at rapporten kom som et sjokk.

– Og flat jord-analogien er mer enn delvis passende for å beskrive den endelige rapporten vi ble forelagt fra granskerne.

Han skriver videre at når en kjøper av et familiemedlem til under markedspris, blir det snudd på hodet til å virke som man har ville berike en slektning med det offentliges midler.

– Slik kunne man fortsatt og tilbakevist punkt for punkt i rapporten, noe vi også kommer til å gjøre.

Han mener at dette har vært en Kafka-lignende prosess, hvor man har vært ansett skyldig til det motsatte er bevist, og alle bevis på uskyld har blitt forkastet.