– Vi vil bli kvitt all grunnløs asylinnvandring over natten.

– Vi må rett og slett å gjøre det umulig å få opphold ved å søke asyl i Europa. Vi må inngå avtaler med tredjeland om å sende folk som kommer hit som asylsøkere dit, sier Frps nestleder Sylvi Listhaug til Aftenposten.

Listhaug leder Frps innvandringsutvalg og Jon Engen-Helgheim er partiets innvandringstalsperson. Nå har de to utformet et programforslag som skal få slutt på «drukningsulykker og trafikken over Middelhavet som menneskesmuglere tjener store penger på», skriver avisen.

Frp har tidligere tatt til orde for at asylsøknader skal behandles i søkers nærområde. Dette går Listhaug og Engen-Helgheim nå bort fra. I stedet vil man kunne tilby asyl i tredjeland Norge har en avtale med. Det vil altså ikke bli mulig å få opphold i Norge selv om asylsøknaden er blitt innvilget. Forslaget legger opp til at kun et begrenset antall kvoteflyktninger får opphold i Norge.

