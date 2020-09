annonse

Regjeringen foreslår 18 tiltak for å motvirke hatkriminalitet mot muslimer.

Statsminister Erna Solberg (H) og kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) presenterte onsdag regjeringens handlingsplan mot diskriminering og hat mot muslimer.

– Det er et problem i vårt samfunn at ulike minoriteter blir utsatt for rasisme. Noen minoriteter er spesielt utsatt, blant annet jøder og muslimer. Vi har allerede en egen innsats for å bekjempe antisemittisme, og nå legger vi også fram en egen plan for å bekjempe diskriminering av og hat mot muslimer, sa Solberg.

Noen av tiltakene er som følger:

* En ny tilskuddsordning mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer.

* Utrede en veilederordning for innsikt om muslimsk identitet. Brobrygging og demokratisk medborgerskap er nøkkelord, samt dialog med ungdom.

* Tilskudd til sikring av tros- og livssynssamfunn.

* Hatkriminalitet registreres som hatmotiv i politiets straffesaksregister.

* Mer kunnskap om diskriminering på de ulike arenaene, for eksempel i arbeidslivet.

* Støtte til minne- og kunnskapssenter i regi av Stiftelsen 10. august.

Islamsk Råd Norge mente i et innspill til Regjeringen at brenning av Koranen ikke bør beskyttes av ytringsfriheten. Det fikk ikke gehør.

– Ytringsfriheten omfatter også ytringer som fornærmer, sjokkerer eller støter. Det er ingen menneskerett å ikke bli krenket. Derfor skal islamkritikk forsvares, men ikke muslimhat, skriver Solberg i Vårt Land.