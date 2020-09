annonse

Regn og vind vil prege dagene fram mot helgen i Sør-Norge, mens det blir roligere i nord. Over helgen kan det bli temperaturer over 20 grader over hele landet.

– Det blir spennende å se, sier vakthavende meteorolog Pernille Borander ved Meteorologisk institutt til NTB.

Hun understreker at prognosene er usikre, men at slik det ser ut nå, så kan det bli veldig fint over hele landet mandag.

– Allerede fra søndag kan man få 20 grader i Sør-Norge og Trøndelag, og så går det an å håpe at det strekker seg enda litt nordover. Skal man tro temperaturprognosene, kan det se slik ut, sier meteorologen.

Mange farevarsler

Men først blir det skikkelig høstvær over store deler av landet. Østafjells vil det regne og blåse litt allerede onsdag kveld, og det er sendt ut gult farevarsel for vindkast fra torsdag formiddag i Agder, Vestfold og Telemark, Oslo og Viken.

– Det kan bli vindkast på opp mot 25 meter per sekund i kystnære områder og 20 meter per sekund i indre strøk. Det er også en del nedbør i vente, sier Borander.

Det er blant annet utstedt gult farevarsel i Innlandet fylke fra onsdag til torsdag kveld, hvor det ventes opp mot 40 millimeter regn på 24 timer.

Selv om det ikke er farevarsel ute, blir det også ekstra vind og nedbør i Trøndelag og på Vestlandet. På kysten vil det blåse stiv kuling, sterk kuling på Vestlandet, og det blir en del nedbør.

– Det blir ikke så altfor galt i forhold til hva vestlendingene er vant til, men det kan komme i hvert fall 30–40 millimeter på 24 timer, sier meteorologen.

I Trøndelag blir det også litt vått med mellom 10 og 15 millimeter nedbør.

– Høstlig start på høstferien

I Agder, Oslo og Viken begynner skolens høstferie denne helgen. Været i Sør-Norge blir da litt kjøligere enn det har vært i det siste.

Det fortsetter med kuling på kysten på Vestlandet og Trøndelag. Det ser også ut til at det vil blåse litt ekstra østafjells, hvor det blir kuling på kysten.

– Det blir helt klart en høstlig start på høstferien. September til nå har vært både tørr og varm i Sør-Norge, så det er kanskje på tide at man ser en litt annen sesong når man nærmer seg oktober, sier hun.

Roligere i nord

I Nord-Norge går det mot litt roligere vær, men det vil fortsatt henge igjen litt vind torsdag.

Onsdag ettermiddag er det sendt ut gult farevarsel for vindkast på 27–35 meter per sekund for Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Troms. Og onsdag kveld er det sendt ut oransje farevarsel for Vesterålen.

– Men så skal det roe seg litt. Det kan nok fortsatt blåse kuling i Nordland fra nordøstlig retning på torsdag, og også fredag. Men lørdag og søndag synes jeg ser veldig rolig ut. Da er det heller en frisk bris til liten kuling utsatte steder. Mye roligere enn det har vært på en stund, sier Borander.

Regnet ser også ut til å avta, og det blir mye oppholdsvær lørdag og søndag.

– Det er virkelig på tide etter mye vind og nedbør, sier meteorologen.