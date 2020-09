annonse

Hvis dere skulle leve i villfarelsen å tro at slik oppførsel vil redde verden, er det på høy tid å våkne opp, mener Dale.

– De radikale miljøvernernes linje vil gjøre Norge til et fattigere land, nordmenn til et fattigere folk og ta jobben fra hundretusener av arbeidsfolk, skriver Frp-politiker Dale i VG .

Extinction Rebellion skapte nylig oppstandelse med ulovlige aksjoner. De krever at Norge legger ned oljenæringen, og oppfordrer politikere til å «fortelle sannheten».

Les også: Extinction Rebellion aksjonister pågrepet etter ulovlig aksjon i Oslo

– La meg gjøre et forsøk på det siste, skriver Dale, og fortsetter:

– For sannheten er den at verden i overskuelig fremtid vil trenge olje og gass, slik at stadig flere mennesker som er langt mindre privilegerte enn norske klimaaktivister utstyrt med siste versjon av iPhone og offentlige velferdsgoder, kan løftes ut av fattigdom og elendighet.

Dalen forteller sannheten, hver morgen står det opp over 200.000 nordmenn som direkte og indirekte er sysselsatt i oljenæringen. Deres innsats finansierer skoler, sykehus, veier, eldreomsorg og utallige andre velferdsgoder.

– For sannheten er den at oljesjeikene i Midtøsten er de virkelige vinnerne om dere får det som dere vil. De ønsker trolig også at vi i Norge avvikler oljeproduksjonen vår, slik at de dagen etter kan tjene seg enda rikere på å justere opp sin egen produksjon.

Les også: Klimaaktivistene Extinction Rebellion blokkerte inngangen til Aftenposten

Han mener videre at de globale utslippene vil øke dersom norsk gass ikke lenger får lov til å fase ut langt mer klimafiendtlig kull i andre europeiske land. Samtidig vil statlige og private inntekter i milliardklassen og titusenvis av arbeidsplasser forsvinne ut av Norge.

– Dere hevder dere ønsker å nå ut til norske politikere og at dere vil «redde verden». Mandag morgen diskuterte industrien og politikere i nær sagt alle partier en mulig investeringsbeslutning om fangst- og lagring av CO2 i Norge.

– Samtidig satt dere utenfor lenket fast til jernrør, bedrev hærverk på offentlige bygg, limte dere fast til hverandre og forsinket folk som skulle på jobb.

