I forbindelse med Oslo-budsjettet for 2021 varsles det en kraftig prisøkning på parkeringsavgifter de neste to årene, både for timespriser og beboerparkering.

NAF reagerer blant annet på forslaget om at beboerparkeringen skal øke med 50 prosent neste år.

– Det å øke gebyret for beboerparkering samtidig som de fjerner mange parkeringsplasser i boligområdene oppfattes som urettferdig og en slags dobbel straff. Ett sted må jo folk ha bilen stående når byråden vil at den ikke skal brukes. Selv om de fleste bruker kollektivt på jobbreisen i byene, har vi behov for andre typer reiser både ettermiddager, kvelder, helger og ferier, påpeker Ryste i en pressemelding.

Rammer økonomien

Miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg sier at et argument for økningen er at byrådet ikke har fått gjennomslag for å øke bomtakstene så mye som de ønsker.

– Lan MarieBerg og byrådet vil både ha inn mer penger fra bilistene for å finansiere kollektivtransport og veier, samtidig som de vil gjøre det stadig vanskeligere og dyrere å bruke bilen for å redusere trafikken. Det er ikke rart mange blir frustrerte over de doble signalene fra byrådet, sier kommunikasjonssjef Camilla Ryste i NAF.

–Bompengeopprøret før lokalvalget viste at det er en grense for hvor langt politikerne kan strekke denne strikken. Det handler om at folk har en hverdagsreise som skal gå opp, og at stadig høyere avgifter på bilbruk rammer familieøkonomien til mange, sier Ryste.