EU lanserte onsdag et nytt forslag til hvordan EU-landene skal hjelpe hverandre med å ta i mot flyktinger og migranter.

– For å få et effektivt og forutsigbart europeisk asylsystem er vi avhengig av at medlemslandene føler at deres interesser er tatt rimelig hensyn til. Den videre debatten vil vise om Kommisjonen lykkes. Jeg er inntil videre betinget optimist, skriver statssekretær Hilde Barstad (H) i en epost til NTB.