President Donald Trump har utstedt en ordre som han sier vil utvide et forbud mot bruk av føderale midler til visse former for antirasistisk opplæring.

Trump har tidligere gitt regjeringen sin beskjed om at den ikke lenger skal finansiere opplæring i teorier om rasisme og andre former for diskriminering i føderale etater.

– For få uker siden forbød jeg forsøk på å indoktrinere regjeringsansatte med splittende og skadelige kjønns- og rasebaserte ideologier. I dag har jeg utvidet forbudet til å gjelde personer og selskaper som gjør forretninger med landet vårt, skrev Trump på Twitter like før han utstedte ordren tirsdag.

