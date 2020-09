annonse

Både stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde og kona, tidligere samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde, skal onsdag vitne i retten.

Begge, som satt i satt i sentrale maktposisjoner i februar 2019, mottok den 5. februar et trusselbrev i posten.

Med teksten «Jeg må bare le av dem. Det er ikke vi som er farlige, det er rasistene. Når de sier at de redde, må jeg bare le. Vi ses 26.02 kl. 20. Hovedpoenget er: Vil vi bo i et drittsamfunn eller i et hyggelig samfunn», mener påtalemyndigheten at brevet var egnet til å påvirke.

– Handlingen anses som en trussel mot samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde og var egnet til å påvirke hennes arbeid som minister, blant annet i spørsmål om politikkutforming og gjennomføring, skriver statsadvokat Marit Formo i tiltalen.

Nekter

Et likelydende brev ble på samme tid også sendt hjem til samboerparet Wara/Bertheussen på samme tid.

Laila Anita Bertheussen har i likhet med de øvrige punktene i tiltalen nektet straffskyld også for dette forholdet. Hun mener PST med sin ensidige etterforskning ikke har funnet gjerningspersonen som står bak alle de seks hendelsene i tiltalen.

Da den omfattende rettssaken startet i Oslo tingrett, varslet Tybring-Gjeddes bistandsadvokat Hermann Skard at det vil bli fremmet et erstatningskrav på 5.000 kroner mot Bertheussen fra Ingvil Smines Tybring Gjedde, men at det ikke vil komme noe krav fra Christian Tybring-Gjedde.

Printer

Onsdag vil også to politietterforskere belyse nærmere det angivelige kjøpet av en printer som Laila Bertheussen foretok i januar 2019. Printeren skal senere ha blitt kastet på en gjenbruksstasjon på Smestad i Oslo.

Da Bertheussen selv forklarte seg om printeren i retten tirsdag, uttalte hun at hun ikke kunne huske å ha hatt noen printer med i en veske da hun i slutten av januar kjørte til gjenbruksstasjonen.

Fakta om rettssaken mot Laila Anita Bertheussen

* Laila Anita Bertheussen (55) er tiltalt for angrep på demokratiet gjennom brannstiftelse, skadeverk og trusler mot ledende politikere, blant dem sin samboer, daværende justisminister Tor Mikkel Wara (Frp).

* Hun nektet straffskyld på samtlige 15 punkter i tiltalen da saken startet i Oslo tingrett 8. september. Både Bertheussen og hennes forsvarer, advokat John Christian Elden, mener Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har vært ensidig og preget av tunnelsyn, og at andre står bak.

* Onsdag skal ekteparet, tidligere samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp) og Christian Tybring-Gjedde (Frp) vitne i saken i Oslo tingrett. De mottok 5. februar et trusselbrev påtalemyndigheten mener Bertheussen har sendt og forsøkt å få til å se ut som det hadde en forbindelse til teateroppsetningen «Ways of Seeing» hvor bilder av huset til Wara og Bertheussen var brukt.

* Onsdag skal også to politietterforskere som har gransket brevene og en påstått sammenheng med en printer som Laila Anita Bertheussen skal ha kjøpt i januar 2019, vitne i retten.

* Saken skal etter planen vare fram til midten av november, men ligger etter de to første ukene langt foran skjemaet.