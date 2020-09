annonse

annonse

Mener det er dobbeltmoralsk av islamkritikere å støtte Ungarn og Polen.

Markus Farstad Andersen, som tidligere har ledet Møre og Romsdal Senterungdom, skriver i en kommentar i Nettavisen at han håper islamkritikere i Resett, Document og HRS ikke stiller seg bak autoritære regimer i Polen og Ungarn, bare fordi disse regimene går inn for en restriktiv innvandringspolitikk.

Andersen påpeker at man i disse landene har sett en mer repressiv politikk overfor seksuelle minoriteter. Han eksemplifiserer med at en tredel av Polen er blitt såkalt «LHBT-frie soner», områder som altså skal være frie for homofile, bifile og transpersoner. I tillegg ser man en økt overvåkning av mediene fra statens side, og at domstolenes uavhengighet er kommet under press.

annonse

– Blant de som hyller Duda (Andrzej Duda, Polens president, red.anm.) og Polens politiske retning er mange tilhengere av Resett, Document og HRS. I kommentarene på Resett har du kunnet lese «gratulerer til Polen», «polakkene har skjønt det» og «meget bra for Europa», skriver Andersen, og slår fast at de som kommenterer imot blir møtt med usaklig kritikk.

Les også: Ursula von der Leyen vil ikke ha Lhbtqi-frie soner i EU

Islamisme og reaksjonær kristendom

Senterungdom-profilen påpeker at utviklingen i Ungarn har vært temmelig lik den man har sett i Tyrkia de siste årene, der islamismen har gjort seg stadig mer gjeldende, noe som har svekket ytringsfriheten og homofiles rettigheter. Det blir derfor galt å støtte Ungarn og Polen i en kamp mot islamsk radikalisme, når disse landene inntar de samme undertrykkende holdningene som nettopp islamsk radikalisme, mener Andersen.

– Likhetene blir heller ikke mindre ved at både Polen og Tyrkia har truet å trekke seg ut seg ut av Istanbul-konvensjonen, som er en avtale som skal bekjempe vold mot kvinner, konstaterer han.

– I likhet med Resett, Document og HRS er også jeg kritisk til EU og motstander av en for liberal innvandringspolitikk. Jeg har også tidligere kritisert radikal islam og fremmet politikk for å motvirke dette. Likevel mener jeg alternativet ikke er en mer autoritær stat, der makt blir sentralisert og motstandere slått hardt ned på, fortsetter han.

– Jeg håper derfor Resett, Document og HRS og andre islamkritikere ser paradokset jeg beskriver, og ikke stiller seg bak totalitære regimer i sin islamkritikk.