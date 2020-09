annonse

At Arbeiderpartiet lekker som en sil med velgere til alle kanter, hersker det ingen tvil om. Både strategi, lederskap, splittelse og indre stor uro i partiet skaper splittelser og flere spørsmål enn svar.

I dag preges Arbeiderpartiets tabloide ordvekslinger mellom Høyre og regjeringspartiene mest om å latterliggjøre den andre part, ikke om løsninger på hvilken framtid du og jeg skal leve i.

Kampen om Arbeiderpartiets sjel er meget aktuell, for arbeiderklassen finnes fortsatt. Det var småkårsfolk Arbeiderpartiet kjempet for, ikke de med høye inntekter og luksusvaner. Men ideologi er ikke noe man diskuterer lenger og jeg har mange ganger tenkt at kanskje omgås ikke Arbeiderpartipolitikere folk som har svært dårlig råd, ja til og med er under fattigdomsgrensa, men er blitt en krets av folk med bunnsolid økonomi som egentlig ikke skjønner hvordan det er å være fattig i dagens Norge.

I dagens Arbeiderparti har du ingen sjanse med bakgrunn fra arbeiderklassen. Makteliten har kuppet landets nest største parti. Partiet ser og opplever ikke virkeligheten som arbeidsfolk lever i. Partiets visjon og retning har blitt vesentlig mer uklar med dagens ledelse.

Arbeiderpartiet var ikke bare en institusjon, men et folkelig breddeparti. For å benytte kraften som ligger i dette må de tillitsvalgte ha en leder som representerer dem. En leder som reelt sett representerer partiets saker og verdier. Arbeiderpartiet har en tydelig historie. De har vært ledet av sagbruksarbeidere, skogbrukere og fabrikkarbeidere som var helt sentral i partiets appell og identitet.

Uansett hvor mange ganger Støre gjentar LOs paroler eller Arbeiderpartiets utvalgte stikkord, så er han selv ikke en naturlig del av det. Han tilhører en annen del av samfunnet. At Jonas Gahr Støre sliter med å få med seg grasrota overraske ingen.

Hvis Arbeiderpartiet skulle kuppe regjeringsmakten, vil folk i sin alminnelighet knapt merke noen forskjell i forhold til dagens regjering. Det er i retorikken den største forskjellen ligger. Arbeiderpartiet har beveget seg så til de grader inn mot sentrum at partiet fremstår som Arbeiderpartiet Light.

Vi ser at Støre prøver å overta en dagsorden til Senterpartiet. Arbeiderpartiet aksepterte for sent at befolkningen i distriktene føler seg oversett av partiet. Trygve Slagsvold Vedum har allerede etablert beskrivelsen av alle problemene. I tillegg er Vedum konkret der Støre fremstår som generell og uklar med storslagent seminarprat. Som kjent er originalen nesten alltid mer troverdig enn kopien. Å låne Senterpartiets manuskript har ikke løftet Arbeiderpartiet, tvert imot viser siste måling under 20 %. I mediene omtaler de Trygve Slagsvold Vedum som om Jesus var kommet tilbake og tilbød folket en vederlagsfrie reiser til himmelen.