Dersom vi kun støtter oss til NRK, VG og resten av våre hjemlige hovedmedier vet vi at det er høyst usannsynlig at Trump vinner valget i november.

Vi leser daglig om hvor sterke motkreftene er i Kongressen, i akademia, blant journalister og forståsegpåere. Skjønt, selv her og der kommer det små innsmett av bekymringsmeldinger om radikale grupper som – selv om de er på samme side som journalistene mot Trump – kan forstyrre hele opplegget pressen ser for seg. De radikale aktivistene går liksom litt vel langt, viser det seg. Løsningen for hovedmedia er forutsigbar: Ikke bruk spalteplass eller skjermtid på fenomenet. En grundigere analyse av disse strømningenene kan slå feil. Og det hele blåser vel uansett forbi om åtte uker når Kamala Harris (og side-kick Joe) vinner valget.

Men alle vi som fyller på med flere nyhetskilder kan med egne øyne observere at i USA har opprørs-mobber allerede angrepet sine politiske fienders privatboliger, i første omgang guvernører, borgermestre og politisjefer. Det er en villet utvikling. Hvem vet hvor det vil stoppe. Den tidligere CIA operatøren Sam Faddis mener å ha snappet opp at det planlegges et slags angrep på Det hvite hus dersom Trump vinner en ny periode. Som utstasjonert i Midt-Østen og Sør-Asia i flere tiår har han sett dette før; eskalerende politisk vold, coup d’ètats, organisert opprør. Bak det hele står alltid aktører med betydelige ressurser. I en artikkel i den amerikanske nettavisen revolver.net beskriver han sine observasjoner rundt situasjonen i USA. Dette er, forklarer Faddis, er et «resultat av årevis med forberedelser, organisering og sponset fra et utstrakt nettverk av ressurssterke aktører og frontorganisasjoner».

Dette rasktvoksende radikale segmentet har sluttet å se demokratiske valg som redskap til samfunnsendring. Slikt forsinker bare den nødvendige omveltning. Alt annet enn revolusjon blir følgelig illegitimt establishment-dill-dall som må angripes og utfases. Individer som står i veien for dette vidunderlige nye må etter hvert ‘fjernes’. Foreløpig heter det ‘de-platforming’ eller ‘scenenekt’. Historien er mettet med eksempler på de grimme resultatene av slik tenkning.

Hvor organisert er egentlig dette opprøret som antennes over hele USA, også i småbyer? Er det mest et blaff? Selv anerkjente medier omtaler nå forholdene i stadig større deler av USA som et anslag til det som på engelsk kalles «color revolution». Begrepet beskriver strategier og metoder som kjennetegner det 21. århundrets revolusjonære bevegelser. De viktigste kjørereglene er:

1) Dropp alle dypere politiske vurderinger og all kompleks debatt. Slike demokratiske verdier kjeder det oppildnede fotfolket og tapper dem for energi fordi det blir for ‘teoretisk’ og langdrygt.

2) Introduser (i stedet) enkle, fengende, men innholdsløse slagord. For eksempel Black Lives Matter; By All Means Necessary; School Strike for Climate eller lignende.

3) Definer identitets-skapende farger (rosa strikkeluer, sorte klær, regnbuer). Oppå dette legges logoer som understøtter den revolusjonære esprit de corps, den moralske fellesskapsfølelsen. Eksempelvis en knyttet neve, Antifa-emblem, BLM graffiti.

Hovedstrategien er å appellere effektivt gjennom popkultur fremfor å kjede supportere med politisk debatt. Der er to hovedarenaer; den digitale og ute i gatene, hvorav den siste er den viktigste, den avgjørende.

Dette hverken oppstår eller driftes fra ingenting, men krever langvarig støtte fra aktører med betydelige midler.

Det er såvidt åtte uker til presidentvalget i USA. Og det ikke via NRK eller VG m.v. at vi får de beste, bredeste analysene. Så her må vi selv lese, finne, tolke og prøve å forstå. Det er en god – kanskje litt forsømt –øvelse.

