Den profilerte asyl- og migrasjonsaktivisten Pål Nesse overtar vervet som generalsekretær i NOAS (Norsk organisasjon for asylsøkere) etter Ann-Magrit Austenå.

Nesse har jobbet lenge i den offentlig finansierte Flyktninghjelpen, både i utlandet og som seniorrådgiver i Norge. Nå går han over i nok en statlig finansiert NGO som er pådriver for mer innvandring til Norge.

− Etter mange år i Flyktninghjelpen gleder jeg meg til å ta fatt på nye oppgaver i NOAS. Utlendingsfeltet trenger NOAS mer enn noen gang, og jeg vil bygge videre på det solide arbeidet organisasjonen har gjort for å forsvare rettssikkerheten til asylsøkere og flyktninger, sier Nesse i en pressemelding ifølge NTB.

Ann-Magrit Austenå, som har ti år bak seg som generalsekretær i Noas, tiltrer som assisterende kirkeverge i Oslo fra 5. oktober.

På deres hjemmesider står det at Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) er en «uavhengig medlemsorganisasjon som arbeider for respekt og rettssikkerhet for asylsøkere og flyktninger. Vi gir asylsøkere informasjon, veiledning og juridisk bistand, og engasjerer oss i flyktningpolitiske spørsmål.»

NOAS har hele 21 ansatte, og i 2019 fikk de hele 16, 2 millioner kroner – eller snaut 90 prosent av driftsinntektene fra statlig støtte, skriver Document.

Det er ikke kjent hvor mye av de 16 millioner kroner fra staten som går til lønn for generalsekretæren i NOAS.