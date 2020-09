annonse

Sylvi Listhaug mener det trengs et nytt initiativ for å sikre at Norwegian overlever.

Torsdag formiddag skal Sylvi Listhaug, Jon Georg Dale og Bård Hoksrud fra Frp møte toppledelsen i Norwegian. Fredag skal de tre også møte fagforeningen Parat for å høre Norwegians tanker om hva som må til for å berge selskapet, skriver NTB.

– Vi registrerer at svenske og danske politikere har gått inn og bidratt til å få SAS over kneika. Norwegian har sitt hovedkontor i Norge og er viktig for sysselsettingen og ikke minst for rutetilbudet til folk flest. Frp mener vi som norske politikere nå har et ansvar for å bidra til å redde Norwegian, sier Listhaug i en pressemelding.

