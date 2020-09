annonse

Det er CNN som setter tonen for norske mediers dekning av USA. Det tas ingen hensyn til at amerikanske medier er politiske talerør og propagandamaskinerier. Nå sist er det CNN-påstanden om at Trump angivelig «ikke vil forplikte seg til en fredelig maktoverføring» som blåses ut på forsidene av NRK og VG.

Fremstilt slik, skapes det et inntrykk av at Trump vil bruke vold for å fortsette som president selv om han taper. Men det var på ingen måte det utvekslingen med journalisten som spurte i kjernen dreide seg om. Det som ble sagt var følgende:

– Will you commit to a peaceful transfere of power after the election?

På norsk:

– Forplikter du deg til en fredelig maktoverføring etter valget?

Journalisten avsluttet spørsmålet med å referere til opptøyene og volden de siste ukene. Vold som i hovedsak er igangsatt av motstandere av Trump og av sympatisører av Demokratene. NRK oversetter svaret til Trump på denne måten:

– Vel, vi blir nødt til å se hva som skjer. Dere vet at jeg har klaget mye på stemmesedlene, og de er en katastrofe. Bli kvitt dem, og det vil ikke bli noen overtakelse, ærlig talt. Det vil bli en fortsettelse. Stemmesedlene er ute av kontroll, svarte Trump.

NRK følger opp sin egen oversettelse med denne setningen:

«Trump har lenge påstått at stemmegivning via post kommer til å føre til valgjuks, noe han ikke har bevis for.»

– Tendensiøst

For NRK-journalisten å påstå at poststemmer ikke i et eller annet omfang kommer til å føre til juks er mildt sagt uredelig. Det er dokumenterte eksempler fra nyere tid på svindel, samt at poststemmer blir forkastet fordi de er uriktig utfylt. I tillegg forventes antall poststemmer å øke fra 40 millioner ved forrige valg til 80 millioner i år. Det vil sannsynlig skape store vansker og uoversikteligheter.

Undersøkelser tyder på at flere demokrater enn republikanere kommer til å stemme med post enn å møte opp på valgdagen. Det skyldes også at demokratiske velgere tenderer å være mer redde for å bli smittet av coronaviruset. En mulighet er dermed at Trump leder på de stemmene som telles opp valgdagen, mens Biden tar innpå i dagene etterpå når poststemmene blir talt opp.

Situasjonen kan dermed bli at valget er uavklart valgnatten og i en betydelig periode deretter. Det innebærer en stor sannsynlighet for at verken Trump eller Biden kommer til å erkjenne nederlag med mindre avstanden er svært stor. Når journalister dermed i forkant spør om presidentkandidatene vil akseptere valgresultatet, er det et til dels uærlig spørsmål gitt situasjonen. For hvem skal ha det siste ord om valgresultatet og når kan det forventes?

Trump sa på den samme pressekonferansen onsdag der han ble spurt om han «forpliktet seg til en fredelig overgang» at han regner med at «avgjørelsen til slutt blir fattet av Høyesterett» og at uklarhet om poststemmene er en av grunnene til det. Og når han henviser til Høyesterett, viser han tydelig aksept for konstitusjonen og en fredelig overgang hvis han taper, men det unnlater CNN og NRK/VG å opplyse om.

Gitt den situasjonen og de spenningene som er i USA nå, er det ikke usannsynlig at en uavklart situasjon etter 3. november vil føre til mer vold på gatene. Og det er temmelig sannsynlig gitt de siste ukers og måneders hendelser at det ikke minst er venstreorienterte aktivister som kommer til å gå ut i gatene og kreve at Biden blir erklært vinner. I en slik situasjon kan man ikke forvente eller kreve av amerikanske myndigheter skal trekke seg tilbake. Staten må stå opp for sitt voldsmonopol om det blir utfordret på gata – og det er Trumps ansvar som president.

Gitt den situasjonen er det derfor helt forståelig at ikke Trump gir et blankosvar på et upresist spørsmål om han «forplikter seg til en fredelig maktoverføring». Hvis hans motstandere bruker vold, bør han absolutt holde muligheten oppe til å svare med statens legitime voldsmakt.

CNN med norske medier på slep prøver selvfølgelig å fremstille Trump som en diktator fra den tredje verden. Men det er det ikke dekning for verken ut fra svaret Trump ga, eller gitt situasjonen i USA for øyeblikket. På Fox News er eksempelvis ikke Trumps angivelig manglende forpliktelse til fredlig overgang nevnt som en nyhetssak i det hele tatt.

Hvem har tillit til CNN?

Det er verdt å minne på hva NRKs egen USA-korrespondent Veronica Westhrin sa om CNN. Hun mente de var en «propagandakanal» som støtter demokratene.

– CNN har blitt en sånn propagandakanal som er på demokratene sin side, hvor man sitter en etter en og ser rett inn i kamera og sier hvor fæl Trump er, sa NRK-journalisten da hun diskuterte med Høyres Røe Isaksen på Litteraturhuset tidligere i sommer.

Kanskje NRK burde lytte til det deres egen korrespondent hadde å si.

Dere kan bedømme Trumps svar selv i videoen under. Lenken vi har brukt er fra venstreorienterte CNBC.

Det er trist at vi har så dårlig kvalitet på norske hovedstrømsmedier. Det er tross alt de som er formidlere av nyheter om USA til hoveddelen av den norske befolkning.