Denne konklusjonen har tankesmien Manifest kommet frem til etter analyse av NRK-programmene Dagsnytt 18 og Politisk kvarter.

– 70 prosent av de «nøytrale» ekspertene i NRK personer som hører til høyresiden, er de tallene Manifest har regnet ut i sin rapport «Ute av Balanse», der de undersøker om NRKs debattprogrammer har en politisk slagside. Tankesmiens løsning for å rette opp denne skjevheten høyrevridde kommentatorer, vil være at NRK heller bruker mer av sine egne kommentatorer.

I rapporten skriver Manifest Tankesmie at de har kategorisert langs samme akse som partiene: «venstre» – «sentrum-venstre» – «sentrum-høyre» – «høyre». Representanter for andre interesseorganisasjoner, forskere, embetsfolk, NRKs journalister, og så videre, er derimot kategorisert som «nøytrale» og holdes helt utenfor.

Schibsted som eier Aftenposten, VG og så videre, blir i rapporten kategorisert som er et kapitalistisk eid og elitestyrt børskonsern, med de interesser som følger av dette.

– Alle som har hørt på radio, veit at de ikke gjør det. Det er en massiv dominans av borgerlige aviser, med eksplisitt politisk ideologisk ståsted, men de får sjelden en merkelapp i NRK. Man sier ikke: «Du er fra liberalkonservative Aftenposten», sier leder av Manifest Magnus Marsdal til Klassekampen.

Manifest skriver videre i rapporten at det ikke er sensasjonelt å anta at Schibsteds plassering i samfunnsrommet – nærmere den kapitalistiske eierklassens kjerneområder enn arbeiderklassen og middelklassen – påvirker den ideologiske orienteringen til Schibstedkontrollerte medier. Det motsatte, at de økonomisk og kulturelt dominerende gruppene i et hierarkisk samfunn skulle velge å ikke øve noen som helst ideologisk innflytelse gjennom medier de har makt over, ville faktisk vært en sensasjon. Like fullt, kan man aldri sette noe likhetstegn mellom Schibsteds rolle som børsnotert og elitestyrt mediekonsern og den enkelte kommentators meninger.

Det er ikke bare kommentatorer fra media Manifest betegner som høyrevridde, det er også folk som har en vanlig jobb.

– Det mest utrolige er at de kommersielle bankenes representanter blir brukt som nøytrale eksperter. De forteller lytterne – bankenes kunder – hva som er ekspertnøytralt å mene om norsk økonomi, sier leder av Manifest Magnus Marsdal til Klassekampen. Han kaller det «en journalistisk skandale».

Knut Magnus Berge, nyhetsredaktør i NRK, er langt fra enig i kritikken som fremkommer i tankesmiens rapport.

Han synes også det er problematisk at Manifest har plassert alle eksperter fra norske banker på høyresiden.

– Jeg synes det er veldig rart å ta en hel yrkesgruppe under ett, sier han til Klassekampen, og legger til:

– Vi velger eksperter og kommentatorer ut fra hvem vi mener vil gi best innsikt i sakene. Vi forteller hvor de kommer fra. Jeg synes man her går altfor langt i å trekke konklusjoner.