I går kunne TV 2 melde om en meget stykk sak. Ti personer er pågrepet en en omfattende sak hvor hunder skal ha blitt utsatt for overgrep av et nettverk av nordmenn og utenlandske personer.

– I juni i år aksjonerte politiet mot en adresse på Østlandet, i en sak som omhandlet pedofili. Det skulle lede dem inn på det politiet nå omtaler som Norges mest omfattende sak noensinne om seksuell omgang med dyr, skrev TV 2.

På bakgrunn av et elektronisk beslag og funn aksjonerte politiet umiddelbart mot to menn i henholdsvis Haugesund og Trøndelag. De er nå hovedmistenkt. De har drevet hver sin kennel og disponert et titalls hunder. Andre skal ha blitt tilbudt å forgripe seg på hundene.

TV 2 skriver at treffene skal ha vært på privatadresser, i Airbnb-boliger og i parkeringshaller. Minst 24 hunder skal ha blitt forgrepet seg på, ifølge politiets etterforskning.

Det to hovedmistenkte har erkjent at de har hatt seksuell omgang med dyr i 15-20 år.

TV 2s sak var den mest delte på sosiale medier i Norge igår. Folk har reagert kraftig.

Krever strenger straff

Dyrevernorganisasjonen Noah gir lyd til folks sinne og mener at strafferammen på tre år ikke er i tråd med normal rettsfølelse.

– Mange av hundene som har vært offer for misbruket, har fortsatt skader, og i alt åtte hunder har blitt avlivet etter at saken ble kjent, sier leder Siri Martinsen i Noah i en pressemelding.

– Det er liten tvil om at øverste strafferamme på tre år ikke er høy nok straff for gjerningspersonene, som har utsatt hundene for utenkelige lidelser over flere år, understreker hun ifølge NTB.