Sønnen til presidentkandidat Joe Biden sendte angivelig penger til folk som ser ut til å være involvert i «østeuropeisk prostitusjon eller menneskehandel».

New York Post melder at påstandene kommer frem i en 87 sider lang rapport fremstilt av republikanere i senatet, som konkluderer med at Hunter sendte penger til russiske og ukrainske kvinner i USA, som videresendte disse midlene til personer i Øst-Europa.

«Transaksjonene viser at det er et dokumentert faktum at Hunter Biden har sendt midler til utenlandske kvinner i USA som er statsborgere i Russland og Ukraina, og som senere har videresendt midlene som de har mottatt fra Hunter Biden til enkeltpersoner i Russland og Ukraina,» heter det i rapporten.

Rapporten mener også å kunne bevise at noen av disse transaksjonene er knyttet til det som «ser ut til å være en østeuropeisk prostitusjons- eller menneskehandelsorganisasjon.» Den viser til «omfattende offentlig dokumentasjon på Hunter Bidens påståtte involvering i prostitusjonstjenester.»

Rapporten konkluderer med følgene:

«De [transaksjonene] bekrefter at Hunter Biden sendte tusenvis av dollar til enkeltpersoner som enten har: 1) vært involvert i transaksjoner i samsvar med mulig menneskehandel; 2) tilknytning til voksenunderholdningsindustrien; eller 3) potensiell tilknytning til prostitusjon,»