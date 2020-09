annonse

annonse

Ungarn sier nei, og nå følger Tsjekkia opp.

Statsminister Andrej Babis ga klart uttrykk for sin skepsis til EUs forslag til migrasjonspakt torsdag morgen da han var på vei til Brussel for å møte EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen.»

– Jeg har store problemer med dette. Ved første øyekast ser det ut til at kommisjonen fortsatt ikke har forstått at for å stoppe ulovlig innvandring, må vi stoppe ulovlige migranter når de når europeiske jord, sier Babis.

annonse

Ungarns regjering sa allerede onsdag at den ikke har endret standpunkt.

– Vi mener EU og medlemslandene må samarbeide for å holde migrasjonstrykket utenfor våre grenser. I stedet for å importere problemet til Europa, må vi bringe hjelpen dit den trengs, sa en talsmann.

Les også: Ungdomspolitiker: Håper Resett, Document og HRS ikke stiller seg bak Ungarn og Polen

Et av de nye forslagene går ut på at i stedet for å ta imot asylsøkere fra medlemsland under press, kan EU-land bidra med hjelp til returer. Men Babis avviser dette.

– Hvis vi ikke tar imot migranter, kan vi heller ikke returnere dem, sier han.

Dagen etter at migrasjonsprakten ble presentert, skal Babis og hans kolleger fra Polen og Ungarn møte von der Leyen. Sammen med Slovakia utgjør de tre landene den såkalte Visegrad-gruppen, som har stukket kjepper i hjulene for tidligere forsøk på å få til en EU-avtale om migrasjon, skriver NTB.

Norges regjering har allerede stilt seg positiv til ordningene lagt frem i EUs utkast til migrasjonspakt.

– For å få et effektivt og forutsigbart europeisk asylsystem er vi avhengig av at medlemslandene føler at deres interesser er tatt rimelig hensyn til. Den videre debatten vil vise om Kommisjonen lykkes. Jeg er inntil videre betinget optimist, skrev statssekretær Hilde Barstad (H) i en epost til NTB onsdag.

Ingen enighet

annonse

Etter møtet med von der leyen torsdag uttalte Ungarns statsminister Viktor Orbán følgende:

– Det er ikke noe gjennombrudd, det er mange endringer, men det er fortsatt ikke noe gjennombrudd..

NTB skriver at Orban krever asylsøknader skal behandles i mottak utenfor EU, såkalte «hotspots».

– Et gjennombrudd ville betydd hotspots, slik at ingen kan tråkke på EUs jord uten å ha tillatelse til det, sier han.