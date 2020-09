annonse

På en pressekonferanse onsdag la statsminister Erna Solberg og kulturminister Abid Raja frem en «handlingsplan mot muslimhat».

Det er vel og bra at man ønsker å forhindre hat i samfunnet, og det er helt greit at man vil sørge for at norske borgere i størst mulig grad slipper å få sine liv ødelagt av dårlige holdninger. Men det skorter ganske mye på selvinnsikten blant muslimer i Norge, og det er langt igjen før regjeringspartiet Høyre våger å si noen sannhetens ord om islam, og islams forhold til ytringsfrihet og verdier vi ser på som sentrale i det norske samfunnet.

For det første har statsminister Erna Solberg for anledningen valgt å komme med noen uttalelser som jeg mener bør være oppsiktsvekkende. Ifølge Solberg er det et «generelt problem» at minoriteter utsettes for rasisme og diskriminering. At et problem er generelt indikerer at det er temmelig omfattende, at det gjennomsyrer samfunnet. Det er en veldig unyansert uttalelse.

Norge, toleransens høyborg

Hvis det norske samfunnet er så gjennomrasistisk og diskriminerende, så er jeg fristet til å spørre; i forhold til hvem? Hvilke samfunn har klart å utradere diskriminering og intoleranse bedre enn vårt? Svaret er at det i all hovedsak, utenfor Norden, for ikke å snakke om Vesten, ikke finnes noe samfunn som matcher vårt eget, når det gjelder likestilling og diskrimineringsvern.

At en norsk statsminister dessuten har et så negativt syn på sin egen befolkning, og tilsynelatende mener at nordmenn flest går rundt og diskriminerer andre, er kanskje enda verre.

Ta ansvar!

Jeg savner tvert imot at flere muslimer kommer på banen og tar ansvar, og erkjenner egen skyld i problemene de møter i Norge. Jeg savner en regjering som våger å påpeke dette.

Når det kommer inn en religion, som star stadig større plass, både rent demografisk og i samfunnsdebatten, der kvinner forvises til de bakre rader under gudstjeneste, der homofile behandles på en måte som selv for mange konservative kristne er under enhver kritikk, og der din rett til å mene, tegne eller håne noe som helst er fullstendig underordnet hensynet til en såkalt profet som levde for 1400 siden, da er det temmelig åpenbart hvor problemet ligger.

Intoleranse

Mange av oss, som også tilhører ulike minoritetsgrupper, frykter islamsk påvirkning på samfunnet, nettopp fordi det vil gi et mindre tolerant og fritt samfunn. Og muslimer har ikke, med noen ytterst få hederlige unntak, gjort en god jobb med å tilbakevise disse bekymringene. Tvert imot. De fortsetter sin kvinnefiendtlige praksis i sine moskéer, der kvinner fortsatt er annenrangs, uten påvirkning, forvist bakerst i salen. Homofile personer av muslimsk bakgrunn står frem, og risikerer liv og helse, og forteller om hvor vanskelig det er å oppnå noen som helst form for aksept i miljøene de kommer fra. Islamkritikere utsettes for trusler, vold og trakassering.

annonse

Folk går bananas, angriper politiet og stormer sperringer, kun fordi noen brant en bok. Andre dreper til og med, på grunn av en simpel tegning. Hvor er selvinnsikten?

Selvsagt dreier ikke dette seg ikke om alle muslimer. Alle skal ikke dras over en kam. Men at disse tingene skjer i det hele tatt, er bevis nok på at islam og muslimer selv må ta ansvar og gå i seg selv, og ta noen oppgjør. Hvis muslimer ønsker å bli mer akseptert i det norske samfunnet, må de nesten begynne med seg selv. Om det skjer, så kan vi snakke.