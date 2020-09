annonse

annonse

Riktignok er det for meg lett å være enig i at kvaliteten på et demokrati måles på hvordan det behandler sine minoriteter.

Men det synes som om dette prinsippet har glidd over i en parodi på seg sjøl der privilegerte, høyrøstede og lettkrenkede mennesker innenfor forskjellige minoriteter får definisjonsmakta.

Og i blant klarer de å forandre Norges lover. Dette godt hjulpet av medier som står med åpne armer for det som er «moderne» og politikere som vil sole seg i medieglansen. For slikt er bra for karrieren til politikerne. Da blir de synlige. Da får de vist hvor flinke og gode de er. Skjønt jeg er ikke lenger så sikker på om det er bra for politikernes karrierer, da flere og flere får nok av at noen få skal bestemme hva den offentlige samtalen skal dreie seg om. Og ikke minst hva den IKKE skal dreie seg om.

annonse

Les også: Rødt og SV bruker tid og krefter på flåsete symbolpolitikk

Hva begynte «benkesaken» med? At EN representant fra en av Norges minoriteter følte ubehag ved å se navnet til han som regnes som grunnleggeren av botanikk som vitenskap ved en benk i Botanisk hage, Carl von Linné. Hennes personlige ubehag førte så til at AP, SV og Rødt-politikere øynet en sjanse til å komme i rampelyset. Det var for øvrig, jeg hadde nær sagt sjølsagt, en ung fotogen kvinne som følte seg uvel. Hadde en eldre, feit og sjaskete kvinne eller mann fått samme gjennomslag gitt samme situasjon? Aldri.

Parallelt har navlebeskuende transaktivister, også de oppmuntret av politikernes generøse bevilgninger og medienes velvilje, den siste tiden krevd særskilt vern mot hatkriminalitet. Som om de er de eneste som blir utsatt for hat. Og noen husker sikkert at sametingsrepresentanter tidligere i år klarte å lage oppstyr fordi de syns at joikakaker er diskriminerende overfor samer. Humor og sjølironi lar seg vanskelig forene med å være lettkrenket. For vanlige samer lo av hele saken.

Det sies om enkelte andre land, som Russland og Kina, at de har en kollektivistisk ånd og kultur. Men pussig nok er dette som oftest negativt ment, med den betydning at disse landene foreløpig ikke har kommet opp på vårt, Vestens, høye nivå av utvikling. Jeg ser tvert i mot slike holdninger overfor andre land som symptomer på hybris ala den som førte til tidligere imperiers undergang og at dyrkningen av individualisme har gått så langt at samfunnslimet går i oppløsning. For når ble det negativt å ofre noe av seg sjøl, egne behov og interesser for noe som er større enn man sjøl er? Og hvem tjener på ekstrem individualitet om ikke verdens herskere, de som dyrker splitt og hersk, hisser til krig mm?

På den andre siden: hvilke land stiger nå fram som avløsere for Vestens hegemoni i et par hundre år? Jo, nettopp de landene som regnes som mer kollektivistiske, «land vi ikke liker å sammenligne oss med». Land som Kina og Russland. Dermed ikke sagt at alt er i den skjønneste orden i disse landene. Men det er det sannelig ikke her heller.

Benken i Botanisk hage blir stående. Fornuften seiret altså, noe som ikke er gitt i disse dager. Pål Steigans kommentar er god. Han ser de lange linjene der andre kun ser ned i sin egen navle. Ja, det kan være fordelaktig å ha noen år på baken for å se dette:

– Denne identitetspolitiske farsotten, som har mange likhetspunkter med religiøs fanatisme, har fått bre seg så langt, at det er vanskelig å se hvordan det kan ta seg inn. Tilhengerne av denne politikken tror sikkert at de er både radikale og kanskje også revolusjonære, men i virkeligheten er dette djupt reaksjonært.

Les også: La den «rasistiske» benken stå

– Riktignok var Linné et barn av sin tid, det er vi alle, og det vet ethvert barn. Følgelig gjenspeilte han også noen av de fordommene som fantes i hans tid, men han var slett ingen reaksjonær……..De går løs på en av vitenskapens giganter, grunnleggeren av botanikk som vitenskap, den svenske forskeren Carl von Linné. ………………Vi har en mistanke om at de som sto bak forslaget som ble vedtatt i bydelsutvalget i Gamle Oslo ikke har peiling på Linnés betydning eller på vitenskapshistorie eller botanikk. De har bare kastet seg på den moderne woke-bølgen og funnet en avdød hvit mann de kan angripe.

annonse

Men det de gjør er å gå løs på arven fra opplysningstida og vitenskapshistorien i sin helhet. Hvis en kan retusjere bort Linné, kan man stort sett retusjere bort alle som har brakt den menneskelige kunnskapen dit den er i dag. Det vil bare bidra til ei fordumming som tjener dem som vil herske over oss.

Begrepet flertallsdiktatur brukes gjerne som en advarsel mot å misbruke flertallsavgjørelser til å undertrykke minoriteter. Og det foreligger alltid en fare for slik misbruk av makt. Men enda verre er det hvis mindretall lykkes med å undertrykke majoritetsbefolkningen.