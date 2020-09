annonse

På onsdag presenterte Erna Solberg og Abid Raja Regjeringens «Handlingsplan mot diskriminering av og hat mot muslimer». De ble flankert av andre statsråder også. Det hele ble tv-overført og var en stor nyhet. Men folkets kommentarer til planen, ønsket ikke myndighetene eller deres trofaste «informasjonsstab» i norske medier seg.

Nær samtlige av de store mediene i Norge har i løpet av de siste årene kuttet ut kommentarfelt under sine artikler. Men når de deler saker på Facebook, har de ingen mulighet til å slå av og folk kan si sin mening (i det minste inntil det blir slettet).

Mang en gang får de dermed sitt pass påskrevet nettopp på sosiale medier.

Etter Resetts mening er handlingsplanen mot muslimhat både absurd og kontraproduktiv. Og vi er interessert i å rapportere hva vanlige folk i dette landet mener om viktige saker. Resett tok derfor en kikk i går på Facebook-profilene til Erna Solberg og Abid Raja, samt på NRK, TV 2, VG, Dagbladet, Aftenposten og Nettavisen for å se hva «folket» mente om planen.

Men til tross for at dette var en stor nyhet, ikke bare for regjeringen, men for mediene også, var det ikke en eneste av dem som hadde delt nyheten på sine Facebook-sider. Vi kunne derfor ikke lage noen sak om hva «folket mener», for folket hadde ikke blitt gitt mulighet til å kommentere.

Maktarroganse og forsømmelse

Situasjonen er så påfallende at det må påpekes. For at det var interesse for saken ute blant folk er det ingen tvil om. Både Resett, Document.no og HRS delte saker om det og alle tre hadde saker oppe blant de ti mest delte i landet på Storyboard.

At regjeringen og mainstream ikke deler disse sakene skyldes selvsagt at de vet at svært mange nordmenn reagere svært negativt på det og er imot. Det kan man lett se ved å lese kommentarfeltene på Resett og Document.

Så i stedet for å møte kritikken og la folk faktisk uttale seg demokratisk om de politiske vedtak som fattes og om de karakteristikker som gjøres om nordmenn som rasistiske og hatefulle, erklærer man bare politikken på en pressekonferanse og til et lydig pressekorps og trekker inn på sine egne kontorer og lukker seg inne fra folks reaksjoner.

Dette er forkastelig og feigt av politikerne, og det er en skam for norske medier at de ikke tar sin samfunnsoppgave på alvor.

Med denne planen prøver regjeringen å sykeliggjøre og kriminalisere skepsis til islam, de fremmer ytterligere offermentalitet hos muslimer, og de lukker øynene for den hatkriminalitet mot nordmenn og andre ikke-muslimer som direkte følger av islamske praksiser og ideologi slik det i dag praktiseres i Norge.

I tillegg prøver de å tre det nedover hodene på folk og unnlater bevisst å la folk få si sin mening om politikken.

Norsk politikk, medier og offentlighet har nådd et absolutt lavmål.