annonse

annonse

«Fuldstendig agurk»! Kim Larsens tekst beskriver godt norsk klimapolitikk i dag, den er «fuldstendig agurk»!

Det merkelige er at regjeringen velger å prioritere en politikk som både koster blod og ikke leverer noe som helst framfor løsninger som heving av u-båten utenfor Fedje og igangsetting av ny E-16.

annonse

Begge er utsatt på ubestemt tid ganske enkelt fordi karbonfangst åpenbart er viktigere for regjeringen enn å redusere ulykkesrisikoen på E-16 og faren for nervegiften metylkvikksølv utenfor Fedje.

Les også: Oslo Frp vil ikke bruke penger på klimaprosjektet «Langskip»

Det er åpenbart at forventningene regjeringen har om resultater i klimapolitikken må være større enn de store HMS tiltakene som både heving av u-båten og bygging av ny E-16 representerer, men det skyldes kanskje at regjeringen ikke helt forstår verken det ene eller det andre særlig godt?

Kostnadene ved å heve u-båten beløper seg til 600 til 700 millioner, bygging av ny E-16 kanskje 35 milliarder.

Hadde regjeringen skrotet CCS, karbonfangst, prosjektet så hadde vi fått opp både u-båten og kommet godt i gang med ny E-16, før vi måtte ha bevilget mer penger til E-16.

For gjør vi ikke dette vil flere liv gå med på dødsveien, og hva med fisken ute ved Fedje? Ønsker regjeringen å avfolke øyen?

Det var veldig mye vestlendingenes stemmevalg som førte til Stoltenbergs fall i 2013, og slik som Solberg nå oppfører seg så kan det meget vel være vestlendingene som igjen bevirker en statsministers fall i 2021.

Erna skal ikke være for sikker på seier ved valget i 2021 når hun i klartekst latterliggjør vestlendingenes ønske om en sikrere vei mellom Voss og Bergen. For, gjennom å kaste bort 25 milliarder på CCS, kun til glede for Kollsnes, så får hun resten av Vestlandet mot seg.

Les også: Ny studie viser mindre behov for CO2-fangst for å holde temperaturøkningen nede

annonse

Motstanden mot dårlige politiske vedtak er økende og kan endre hele det politiske landskapet også på Stortinget som det alt har endret landskapet i kommunestyrene.

Ap forventes imidlertid ikke å føre en bedre politikk enn Høyre på klimafronten, men partiet kan kanskje havne i en makt posisjon igjen kun fordi velgerne har fått nok av regjeringens Solbergs dårlige politiske løsninger på en rekke viktige områder.

Høye er kanskje den av statsrådene som inntil nå har gjort den beste jobben i dagens regjering, men etterhvert som epidemien får bitt seg fast vil også hans linje falle igjennom, og støtten til regjeringen vil da svinne hen.

Jeg kan ikke se at regjeringen har en eneste vinnersak for valget i 2021. Og, det er dette som virkelig er klimapolitikkens pris. Regjeringen har lagt alle eggene i «klimakurven», som nå knuses når det nå glipper for Erna!

Da hjelper det ikke at regjeringen vil børste støv av skole-, familie- og helsepolitikk under valgkampen i 2021. For ikke å snakke om forsvarspolitikk. Det må bare ikke bli krig, for å si det mildt!

Publikum vil bare trekke på skuldrene og håpe på at Slagsvold Vedum viser seg å være av et større kaliber enn både Solberg og Støre. Så dypt har vi sunket!

Ja, «vad gør vi nu lille du»?