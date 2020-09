annonse

Når NAV sin egen (spesial) psykiater skal utrede og analysere en klient som kommer fra samme land, hvem er da vedkommende lojal overfor – systemet eller klienten?

Borgarting lagmannsrett – dom angående menerstatning

Saken gjelder prøving av to vedtak fra Trygderetten av 1. april 2019.

Saksøker er fra Iran og søkte beskyttelse i Norge i 1993, 19 år gammel.

Rett etter ankomst landet, ble han slått i hodet med knyttet hånd av en iransk medelev på et arbeidsmarkedsopplæringskurs (AMO-kurs) i regi av NAV. Saksøker oppsøkte Namsos legevakt samme dag, hvor det ble konstatert en beskjeden skade. Legejournalen konstaterte kun en liten kul og en ubetydelig sårskade på høyre side av saksøktes ansikt. Forholdet ble den gangen i 1993 meldt til politiet, men denne anmeldelsen ble senere henlagt.

Psykiatri

Siden saksøkte kom til Norge, har han nærmest uavbrutt frem til i dag vært under behandling og oppfølging av det norske (psykiatriske) helsevesen, hvor flere forskjellige psykotiske diagnoser, behandlinger og årsakssammenhenger gjennom mange år ble konstatert av mange ulike fagpersonale.

Uførepensjon

August 2001 ble saksøker innvilget uførepensjon. Dette på bakgrunn av at Trygderetten kom frem til at han led av en alvorlig sinnslidelse, som frem i tid ville utvikle seg langsomt. Mistenksomhet og sosial isolasjon overfor norske miljøer var ifølge Trygderetten en atferd som bare ville forsterke seg.

Relatert til saksøktes allmendårlige psykiske tilstand og forfatning, samt de lite tilfredsstillende behandlingsresultatene, mente Trygderetten for snart 20 år siden at sykdomsbildet til saksøkte ville være det samme mange år fremover.

2012

I 2012 anmodet saksøker den norske stat om yrkesskade samt menerstatning. I begge anmodningene oppga han voldshendelsen i 1993 som skadeårsak. Han ble da henvist til NAV sin egen psykiater som også hadde kommet til Norge fra Iran som flyktning for mange år siden.

I en spesialerklæring til NAV juli 2014, stadfestet ovennevnte psykiater, at det var sammenheng mellom voldsepisoden saksøkte var utsatt for i 1993, og hans psykiske plager i ettertid. Psykiateren antok at de påfølgende sjelelige lidelsene saksøkte har slitt med i ettertid, mest sannsynlig var på grunn av voldsepisoden i 1993.

Nesten ti år etter, fastholdt samme psykiater fra Iran at voldsepisoden fra 1993 var hovedårsaken til saksøkes psykosomatiske videre negative utvikling.

Avslag

Søknaden om uførhet etter særreglene om yrkesskade og menerstatning ble avslått i mars 2016. Saksøktes klager førte ikke fram, hvorpå hele sakskomplekset ble bragt inn for Trygderetten medio august 2017.

I 2019, tapte saksøker både i yrkesskade- og menerstatningssaken. Dermed tok han ut stevning i begge sakene for Borgarting lagmannsrett.

Lagmannsretten endelige avgjørelse

I september 2020 kom Borgarting lagmannsrett til at begge avgjørelsene fra Trygderetten er rettskraftig, samt at staten v/Arbeids- og velferdsdirektoratet frifinnes. Videre er lagmannsretten enige i Trygderettens redegjørelser i de to foregående beslutningene.

Sakkyndige

I denne saken har utallige leger, psykiatere, psykologer, spesialsykepleiere og andre fagpersoner vært involvert. De har alle konkludert, bortsett fra psykiateren fra Iran, med at saksøkers holdepunkter for at voldsepisoden i 1993, nesten 30 år tilbake i tid, er totalt grunnløs.

Knusende tilbakemelding

«Psykiater Xxxxxxx, som var oppnevnt av NAV, har konkludert med at kravet til årsakssammenheng er oppfylt. Lagmannsretten mener hans konklusjon ikke kan tillegges avgjørende vekt. Xxxxxxx har ikke kommentert fraværet fra brosymtomer (de plagene man har fra selve skadehendelsen, og helt frem til den varige fasen) i de begivenhetsnære bevisene. Lagmannsretten vurderer at dette er en betydelig svakhet ved Xxxxxxx sin erklæring. En annen svakhet ved Xxxxxxx sin vurdering er at han har tatt utgangspunkt i betingelseslæren (en rettslig vurdering av årsakssammenheng), mens spørsmålet om årsakssammenheng i denne saken skal avgjøres etter hovedårsaks læren (faktorer i hendelsesforløpet som er hovedårsaken til skaden, skal tilordnes hele tapet).

Xxxxxxx vurdering står også i motstrid til uttalelsene fra samtlige øvrige fagkyndige i saken. Lagmannsretten ser derfor bort fra Xxxxxxx konklusjon.

Domsslutning

1. Staten v/Arbeids- og velferdsdirektoratet frifinnes.

