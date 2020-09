annonse

annonse

– For fiskere i Nord-Norge, bønder i Trøndelag eller møbelselskap på Sunnmøre blir dette veldig dyrt.

Fremskrittspartiets klimapolitiske talsmann Jon Georg Dale mener at Arbeiderpartiets nye klimaprogram ligner altfor mye på MDG, etter at partiet har lagt frem sitt utkast til nytt partiprogram.

– Støre har sagt han tydelig ikke vil gå i regjering med MDG. Men det kan vel ikke være noe problem når partiet nå går for samme linje, sier Dale til Nettavisen.