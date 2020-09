annonse

Rapport nummer to nedgraderte sjelden og truet natur på Stad. Fagfolk advarte, men de ble ikke hørt.

Nå rydder gravemaskiner vei for vindkraftverket. – En skandale, sier professor til NRK.

Det blåser friskt på Stad. Men før utbygging så må naturvern kartlegges. Det sier loven, og det gjorde utbyggerne på Stad. Hele to ganger, den første i 2005 ble konklusjonen «Stor til middels verdi». Men fem år senere ble konklusjonen helt forskjellig, da var Stad kun «Middels til liten verdi».

– Det er ikke naturen som hadde forandret seg, sier seniorrådgiver i miljøsaker hos Fylkesmannen, Tore Larsen.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ga konsesjon til vindkraftverket på Stad i 2013. Naturen hadde ikke forandret seg, men likevel ble den nedgradert i neste rapport.

Den første rapporten fant at planområdet for vindkraftverket på Stad er dekket av to sjeldne og truede naturtyper: Terrengdekkende myr, og kystlynghei. Da gikk både Fylkesmannen og Miljødirektoratet imot vindkraftplanene.

Men da ba NVE om en tilleggsutredning, og oppdraget gikk til et annet konsulentfirma. De gav en helt annen konklusjon: At naturen har middels til liten verdi. De anså lyngheien som gjengrodd, og myren for skadet av tidligere inngrep. Før var det vanlig at folk tok torv fra myrene til brensel og byggemateriale.

– Vi regnet med at når vi gjorde NVE oppmerksom på feilene, så ville den uriktige rapporten bli lagt bort, sier seniorrådgiver i miljøsaker hos Fylkesmannen, Tore Larsen.

Men i stedet la både NVE og Olje- og energidepartementet den nye rapporten til grunn, og innvilget konsesjon.

– Vi er vant til at slike rapporter spriker i alle retninger. Vi kan ikke legge vekt på personlige meninger, sier direktør Rune Flatby i konsesjonsavdelingen hos NVE.

