annonse

annonse

Ronald Reagan ble i sin tid latterliggjort for forslaget, men nå er den tidligere amerikanske presidentens drøm fra Den kalde krigen om et laserbasert missilforsvarssystem – kjent som «Star Wars» – på vei til å bli virkelighet.

Ifølge The National Interest, som har konsultert tjenestepersoner i det amerikanske militæret, jobber nå amerikanske våpenutviklere med nye laservåpensystemer som skal være sterke nok til å brenne bort fiendtlige missiler fra rommet. Dette krever ikke bare rekkevidde, men også systemer som genererer tilstrekkelig med kraft for å nå de ønskede effektene.

Systemene kan gi mange militære muligheter, men Pentagon ønsker spesielt å plassere anti-missil-laservåpen i verdensrommet, som et forsvar mot interkontinentale ballistiske missiler (ICBM). Laserne vil kunne skyte direkte fra satellitter som går i bane rundt jorden for å uskadeliggjøre ICBMer – enten i rommet, under oppskytningsfasen eller under sluttfasen når de nærmer seg det utvalgte målet.

annonse

– Lasere er veldig nyttige som våpen i verdensrommet. Vi ser på lasere som grunnleggende for vår sikkerhetsarkitektur i rommet, sa oberst Eric Felt, sjef for direktoratet for det amerikanske flyvåpenets laboratorium for romfartøy, til The National Interest.

Artikkelen fortsetter

Andre formål

Pentagon ønsker også å bruke lasere til optiske- eller rekognoseringsoppdrag, som skal gi en rekke potensielle taktiske fordeler. Ikke bare går lasere i lysets hastighet, men de er også skalerbare, som betyr at de kan spesialdesignes for å ødelegge, bedøve eller deaktivere fiendtlige objekter. De kan også brukes til å oppdage, overvåke eller til og med «jamme» fiendens våpen, prosjektiler og nettverk.

Pentagon utvikler også skipsbaserte lasere som skal være er sterke nok til å nå grensene til jordens atmosfære. Videre gjøres det allerede konseptuelt arbeid rundt muligheten for å bygge nye typer romdroner og/ eller ubemannede systemer som kan reise utover jordens atmosfære for å brukes til rakettforsvar, overvåking eller til og med angrepsoppdrag mot potensielle fiender.