En professor ved Marshall University i West Virginia ble suspendert i forrige uke etter å ha fortalt sine egne elever at hun håpte Trumps tilhengere ville dø av coronaviruset, melder Fox News.

– Jeg har blitt den typen person der jeg håper de (Trump-tilhengere) får coronaviruset og dør, sa professor Jennifer Mosher, til sine elever i forrige uke.

Den venstreorienterte professoren skal ha blitt provosert over at Trumps tilhengere ikke har brukt ansiktsmaske og ikke respektert «sosial distansering» på folkemøtene.

– Jeg beklager, men det er så frustrerende. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Du kan krangle med dem, du kan snakke fornuftig med dem. Jeg sa til noen i går at jeg håper de alle dør før valget, skal professoren ha sagt.

En student gjorde opptak av det professoren sa og la det ut på sosiale medier der uttalelsene gikk viralt.

Assistant Professor Jennifer Mosher at Marshall University says she wishes all Trump supporters die…. She has been suspended pic.twitter.com/gBMGbd5ULX — 🇺🇸🦅M💥A💥G💥A🦅🇺🇲 (@BlessUSA45) September 19, 2020

Suspendert

Marshall University har nå suspendert professoren og fordømt uttalelsene.

«Universitetet verken støtter eller tolererer at ansatte bruker sine pedagogiske plattformer for å ønske skade for dem som har forskjellige politiske synspunkter», het det i en kunngjøring fra universitetet, ifølge The Hill.

Universitetet la til at professoren har blitt fjernet fra sin posisjon og satt i administrativ permisjon i påvente av en etterforskning.