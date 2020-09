annonse

NTB melder at Ringerike tingrett gir naboene medhold i at minnestedet for Utøya på Utøyakaia skal stoppes midlertidig.

– Staten og Arbeidernes Ungdomsfylking pålegges å stanse arbeidet med oppføring av minnestedet etter Utøyatragedien med all infrastruktur og alle fasiliteter som gjelder minnestedet, skriver Ringerike tingrett i sin kjennelse.

Staten og AUF dømmes til å betale saksøkernes omkostninger med over 1 million kroner.

Arbeidet med det nasjonale minnestedet for 22. juli på Utøyakaia i Hole kommune startet 3. august.

16 naboer og andre som bor i nærheten av Utøyakaia gikk til søksmål mot staten og AUF for å få anleggsarbeidet skal stoppes midlertidig – en såkalt midlertidig forføyning. Rettssaken startet i Ringerike tingrett i forrige uke.

De har også gått til søksmål for å stoppe hele minnestedet. Denne kommer opp for retten 30. november.

Vil anke

AUF sier at de er skuffet og vil anke dommen.

– Vi er skuffet over rettens avgjørelse om at byggingen av selve minnestedet må stanses midlertidig. Rettssaken som skal ta endelig stilling til minnestedet begynner først i november. Vi jobber fortsatt ut fra at det nasjonale minnestedet skal stå ferdig ved tiårsmarkeringen 22. juli neste år, sier AUFs generalsekretær Sindre Lysø.

– Vi kommer til å anke avgjørelsen om midlertidig forføyning til lagmannsretten. Det er viktig å understreke at denne midlertidige saken ikke legger begrensning på bygging av vei og kaianlegg, så dette forventer vi at bygges i henhold til planen, sier Lysø.