Vi har endel dyktige og hardtarbeidende politikere blant oss – de som brenner for de store og viktige sakene i vårt samfunn. Det er bra – men det skulle vel egentlig bare mangle, fordi det er det velgere flest er opptatt av.

Undertegnede er evig takknemlig ovenfor tidligere helseminister Dagfinn Høybråten (KrF) som fikk presset igjennom den såkalte røykeloven. Dette er et godt eksempel på et politisk arbeid som har fått enorme positive innvirkninger.

Derimot har vi politikere som trives best innenfor det populistiske feltet symbolpolitikk.

Der er SV og Rødt på toppen. Symbolpolitikk krever særdeles lite forarbeid, og det tiltrekker seg alltid media – av ymse årsaker.

Den venstreorienterte protestbevegelsen Antifa har mange støttespillere blant de røde. Ved bruk av hærverk (og ofte vold) gjennomfører de symbolpolitikk av det mer destruktive slaget. Overalt i Vesten har gamle statuer fått smake pøbelens vrede, i et merkelig forsøk på å fremme antirasisme. Virker det? Selvsagt ikke. Derimot skaper det polarisering.

I Oslo har en benk i Botanisk hage, dedikert naturvitenskapsmannen Carl von Linnè (født 1707) hisset opp bydelspolitikere fra SV og Rødt. Grunnen er at Linnè blir beskyldt for rasisme. Alt det fantastiske vitenskapsmannen gjorde kommer helt i skyggen, tydeligvis. Det er som en uttalte; dette smaker av revisjonisme.

Der jeg bor i Bergen har vi klovnene Sofie Marhaug (R) og Oddny Miljeteig (SV) som to gode eksempler. Sistnevnte trumfet igjennom, og fikk vedtatt at ingen nye gater heretter får mannsnavn. Årsak: Kvinnefiendtlig og umoderne. Javel.

Marxisten Marhaug skapte baluba i media da hun i våres anklaget kanskje Norges mest kompetente og hardtarbeidende 17. mai-komitè for gubbevelde og usmakelig borgerskap. Hun mente også at det var feil signal at mannfolka i komiteèn gikk med flosshatt. Kommunisten etterlyste også «det fargerike fellesskapet» i forberedelsene til Grunnlovsdagen. Bergen by fikk som kjent tidligere i høst erfare hærverk og vold fra ikke-etniske nordmenn.

Er det egentlig så rart at menig mann og kvinne har politikerforakt?

