Har permittert ansatte og hevder de ikke kan svare.

Shabana Rehmans organisasjon «Født Fri» som ble opprettet med støtte fra Venstre og Abid Raja er under hardt vær på grunn av angivelig misbruk av pengene de har fått fra staten.

I 2019 fikk stiftelsen seks millioner over statsbudsjettet og har mottat tre millioner så langt i år, skriver VG. Men for å svare på en rapport fra konsultent selskapet EY, krever de nå å få utbetalt mer penger.

I et brev sendt til IMDi som VG har fått tilgang til, skriver stiftelsens advokat Harald F. Strandenæs: «Det kreves (…) at bevilgningen for 2. termin 2020 stilles til umiddelbar disposisjon for stiftelsen».

Advokaten mener ifølge avisen at IMDi valgte å tilbakeholde siste termin av støtten allerede før revisjonsrapporten var bestilt, og dermed før konklusjonen i granskingsrapporten forelå. Stiftelsen skriver at rapporten er full av feil, og har fått frist frem til 6. oktober med å gi et tilsvar.

VG skriver at advokaten ifølge brevet hevder at dette er umulig for stiftelsen, fordi den har måttet permittere alle ansatte, innstille alle prosjekter og ikke har penger til å innhente hjelp til å besvare revisjonsrapporten.